L’entitat Banc del Temps de Sencelles ha convocat per al pròxim 25 de maig una manifestació contra la massificació turística que duu per lema «Mallorca no es ven» i que transitarà a partir de les 19 hores per la zona d’Estacions i la Plaça Espanya. El Banc del Temps és una iniciativa comunitària que promou l’intercanvi de temps, serveis, habilitats, coneixements, relacions i ajuda entre persones que resideixen i/o treballen en un mateix barri, poble o ciutat. Ha dut a terme diferents accions per fer visibles els impactes del turisme, principalment amb les repercussions per a la seva població: el mercat de l’habitatge, la destrucció del territori, i quan excedeix la capacitat dels serveis locals.

També aquesta setmana, hem escoltat la presidenta del Govern, Marga Prohens, reconèixer que les illes estan al límit de saturació, i els Consells Insulars d’Eivissa i Mallorca aprovar una iniciativa legislativa per limitar els vehicles que entraran a les illes a partir de l’any qui ve. M’han agradat molt les paraules del Partit Popular que evidencien l’excés, i que anuncien la creació d’una taula de diàleg amb els principals agents socials implicats. És d’agrair aquesta evolució en el seu discurs, que ha passat de denunciar la ‘turismofòbia’ a reconèixer la imperiosa «necessitat d’establir límits». «Quan vegis les barbes del teu veí depilar, comença la teva cera a escalfar». Potser és un senyal perquè Menorca, per fi, també faci canvis.