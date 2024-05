Serà Carles Puigdemont qui faci caure Pedro Sánchez? La victòria del PSC a les eleccions catalanes és un regal enverinat per al president espanyol. Només té dues opcions damunt la taula i totes dues són dolentes per als socialistes: la primera és sacrificar Salvador Illa a l’altar de Junts perquè el líder del procés torni al Palau de la Generalitat a gaudir de la seva amnistia; i la segona és explorar un tripartit d’esquerres que acabaria d’enfonsar ERC i desfermaria la fúria de la dreta nacionalista catalana al Congrés.

La conseqüència d’aquest segon escenari seria el final de la majoria que sustenta el PSOE a La Moncloa i forçaria unes noves eleccions generals després de l’estiu. Les europees del 9 de juny seran un termòmetre de les expectatives de Sánchez i la màquina de propaganda funcionarà a les totes per atribuir-se el mèrit d’haver desactivat el moviment independentista, quan en realitat han posat les bases d’un nou referèndum.

El president ja va jugar a la ruleta russa amb l’avanç de les eleccions de l’estiu passat i, tot i perdre de forma «clamorosa» davant el PP -com li recorda ara, amb tota la mala llet, Carles Puigdemont-, va ser capaç de sortir-ne viu. S’obren moltes preguntes: ho tornarà a intentar per segona vegada per desfer-se del xantatge de Junts o preferirà no córrer riscos i deixar caure Salvador Illa? Col·laborarà el PSC en aquesta jugada o es rebel·larà? Pot ser l’inici del fi del sanchisme dins el PSOE?

Francina Armengol ha posat data per culminar l’aprovació de la llei d’amnistia al Congrés el 30 de maig, però el preu per sostenir tres anys més el govern socialista a La Moncloa ha apujat. Puigdemont sap que la seva vida política s’acaba si no torna a la Generalitat i apostarà fort fins al final. Al final, descobrirem si existia un pacte ocult amb el PSOE que consistia a deixar que Junts governi Catalunya o si el de Waterloo ha estat la darrera víctima dels enganys del president espanyol.