Fa uns anys quan alguns reclamaven una major protecció mediambiental per Menorca, els titllaren de no voler el progrés. «Són els del no a tot», els hi deien, després d’acusar-los de voler empobrir Menorca. Ara, amb una illa declarada Reserva de Biosfera, no hi ha dubte de la necessitat de preservar el medi ambient i hi ha cert consens que ha estat una millora per l’economia.

Fa uns anys, els que apostaven per preservar el patrimoni arqueològic eren criticats «per defensar més les pedres que els menorquins».Ara, amb la declaració de la Menorca Talaiòtica com a Patrimoni Mundial, no hi ha dubte de la importància del nostre patrimoni.

Fa uns anys i fins fa pocs mesos, aquells que deien que el model turístic no anava per bon camí, que la saturació havia arribat a límits inassumibles i que era necessari prendre mesures per combatre la massificació, eren qualificats de «turismefòbics que estan en contra d’un sector del qual vivim tots». I ara, amb el PP al capdavant, quasi tothom està d’acord en el fet que, sinó volem morir d’èxit, cosa s’ha de fer per posar límits al turisme. Inclús els hotelers, que van ser tan crítics amb la moratòria turística imposada per l’esquerra, ara que la dreta ha dit que la mantindrà, ja no es mostren tan queixosos.

Benvingut sigui el canvi de discurs del PP, però sí realment es vol agafar el toro per les banyes s’ha de passar de les paraules als fets. I aquí és quan ja hi ha més dubtes. Fa uns anys, quan els populars ja havien assumit el discurs de la sostenibilitat, s’aprovaven parcs aquàtics en rústic i s’ampliaven aparcaments a les platges verges perquè hi anés més gent. Ara, quan s’ha imposat aquest canvi de mentalitat turística, el PP de Menorca té (o almanco tenia) la idea de permetre el lloguer turístic en rústic, cosa que tothom convindrà no casa amb voler combatre la massificació.

El final el que sembla, i açò també va per l’esquerra, és que tant el discurs de la Menorca sostenible, com el de la Menorca Talaiòtica com el de la Menorca no massificada, és açò un discurs que, contradictòriament, s’empra per promocionar Menorca com a destí natural i cultural, perquè venguin encara més turistes.