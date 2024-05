Aquests dies és notícia la vinguda del president d’Argentina, Javier Milei, a Espanya, no pas amb l’objectiu de fer una visita oficial (malgrat s’hagi desplaçat a costa de l’erari públic argentí), sinó amb l’ànim de satisfer interessos de caire privat i polític, com el fet d’estalonar la campanya europea de la ultradreta espanyola o de reunir-se amb els «homes forts» (que no dones) de l’empresariat estatal.

La premsa ha reproduït diverses «perles» ideològiques de l'ultraliberal Milei, que propugna, entre d'altres, l'aniquilació de l'Estat i de tots els serveis públics, deixant a mans del mercat la regulació de la vida i la societat, sense contemplar mesures que garanteixin als més dèbils la seva supervivència. La política del «que se mueran los feos», vaja! Idò aquest personatge, que ha arribat per la via democràtica al poder, ara eliminarà la democràcia i els seus principis fonamentals en una terra que porta dècades patint la devastació de la corrupció política. No estant content amb això, arriba a ca nostra a escampar la seva paraula enverinada i llençar acusacions a tort i a dret amb una impunitat que espanta. I el més trist és que aquest discurs fàcil i reduccionista està calant a l'Europa actual, a pocs dies d'unes eleccions molt importants però sense cap ressò entre la població. On anirem a parar?