Moltes vegades, moguts pels formalismes habituals, som incapaços d'estar a l'altura de protagonistes que no són d’etiqueta o de manual. La cultura sempre té més fàcil parlar d'artistes i celebritats que de personatges de peu. La història també acostuma a tractar amb excés de càrrecs i autoritats, com si l'energia aportada pel dia a dia dels comuns fos baldera. Però el cert és que l'evolució dels pobles se sosté amb la feina dels col·lectius que any rere any generen els dinamismes suficients per sobreviure i progressar. Aquestes feines i dedicacions són el substrat que permet obtenir recursos i temps al conjunt de la comunitat.

Allò que per habitual no se sap llegir com a transcendent acaba essent menystingut injustament, desconegut per les següents generacions que en perdran l’experiència històrica. Per açò la nostra entitat va decidir donar forma al que com a comunitat local hem rebut de les ajuntadores, les madones, les cambreres d’hotel i les mares-àvies. Sectors que en l'economia real han resultat bàsics. Col·lectius que han fet rodar la vida de cada dia de les famílies. Hem intentat primer desgranar i després extractar els valors tapats d'aquests petits mons i trobar testimonis que serveixin d'exemples del que han suposat per a la societat. Així potser aconseguirem fer un desgreuge a milers de dones que mai no han estat considerades subjectes importants de la vida local. Des de fa mesos que la nostra recerca ens ha fet descobrir realitats dures, tristes, exitoses, solidàries, tendres... Circumstàncies i condicions de vida i de treball que no haurien d’ignorar ni dones ni homes que vulguin entendre el seu present i el futur dels seus fills. En aquestes històries hi ha hagut molt de coratge, esforç, lluita, injustícia i petites victòries en intel·ligència compartida i en esperança. Llegir les vides d'aquests col·lectius correctament eixampla la mirada i purga els valors actuals per resituar superficialitats i angúnies modernes. La setmana que ve, qui vulgui mirar una part de la història contemporània local amb una perspectiva més justa i completa tindrà l’oportunitat de sumar-se a aquest acte, de desgreuge i d’agraïment alhora.