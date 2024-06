Cada vegada que fem un viatge amb la família tenim el mateix dilema. Paguem el suplement de l’equipatge de mà o no. Alguns cops ens apanyem amb la motxilleta que ens deixen dur i en altres acabem pagant els 10 o 15 euros que costa, per trajecte, cada maleta. Conscient des de fa anys que és una pràctica il·legal, quan ho estic pagant pens que quan torni de viatge reclamaré a la companyia o a Consum perquè em tornin els doblers. Al final mai ho faig, i la cosa queda en l’oblit.

Ara, el Govern espanyol ha imposat una multa de 150 milions a Ryanair, Easyjet, Vueling i Volotea per pràctiques abusives, entre les quals hi ha cobrar per l’equipatge de mà. La Llei de Navegació Aèria diu en l’article 97 que aquest equipatge no es pot cobrar, però com que el redactat és un poc confós i estableix excepcions, es permet limitar el pes i la mida per qüestions de seguretat, les companyies segueixen cobrant. Així i tot, fa deu anys la Justícia europea va sentenciar que no es pot cobrar aquest recàrrec. Després d’aquesta sanció les companyies han dit que continuaran cobrant aquest suplement. Es veu que les lleis i les sentències europees no van amb ells.

Les quatre aerolínies van transportar l’any passat 2,4 milions de passatgers en els seus vols a Menorca. Si es té en compte que la majoria dels viatgers paga per l’equipatge de mà, posem que el 50 per cent pagués un mínim de 10 euros, surt uns ingressos extra de prop de 12 milions d’euros, només a Menorca i només per l’equipatge de mà. Al conjunt d’Espanya les quatre aerolínies sumaren 125,4 milions de passatgers. Fent la mateixa extrapolació, surten uns ingressos de 627 milions només per aquest concepte. Recordem que la multa és de 150 milions, i inclou altres infraccions. Ara s’entén més perquè han dit que continuaran cobrant. Hi ha prop de 500 milions d’euros en joc. Si el que es vol és acabar amb aquesta pràctica abusiva, la multa d’enguany hauria de ser de 700 milions d’euros. O millor encara prohibir el seu cobrament de manera més clara. Segur que els consumidors ho agrairien.