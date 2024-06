Fa uns dies vaig tenir l’ocasió d’escoltar les reflexions del físic Damià Gomis al voltant dels efectes del Canvi Climàtic sobre Menorca i les Balears en el transcurs d’un dinar organitzat pel Cercle d’Economia de Menorca. Quan tens l’oportunitat d’estar amb algú proper i senzill que et parla de manera didàctica, no només ho agraeixes sinó que et permet entendre millor les coses. Gomis va compartir-nos de manera generosa el seu profund coneixement fins al punt que gairebé no el deixàrem dinar, destil·lant informació precisa que no només va servir per desmuntar falses creences, com per exemple, que ara plou menys, però en canvi ho fa de manera més irregular, sinó especialment per prendre consciencia que estem davant un canvi irreversible davant el qual només podrem fer que adaptar-nos i tirar endavant accions que serveixin per reduir-ne els seus impactes.

Noticias relacionadas Client o producte Más noticias relacionadas És gairebé una qüestió de corresponsabilitat planetària molt complexa d’afrontar on cada gest comptarà i on s’ha d’exigir una responsabilitat a la classe dirigent, però també un compromís seriós de cadascun de nosaltres. És curiós, però el segle XXI està posant-nos com mai a tots davant el mirall per endreçar tots aquests desafiaments. De la mateixa manera com quan ens posem a debatre que cal establir límits al turisme i que això no pot seguir igual en aquest món post covid transformat en ultraturístic, que definia l’Alfons Méndez aquesta mateixa setmana, però en canvi, nosaltres mateixos, sortim a viatjar pel món alegrement i a omplir d’altres destins. Sabrem autoimposar-nos aquestes regles per contribuir al bé comú i el futur del planeta? O farem allò de «consejos doy y para mí no tengo»?