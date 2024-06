Al matí pas cada dia davant els cartells electorals per les eleccions de demà. El millor eslògan és a parer meu el d’Ara Més-Ara Repúbliques: «La Veu de Menorca a Europa». A la foto reconec Tomàs Molina, famós meteoròleg televisiu que estiueja a l’Illa. Si acompleix el seu eslògan és possible que el presentador de TV3 informi a la resta d’europarlamentaris del temps que farà a Punta Prima per si els pot interessar fer una escapadeta.

Teresa Ribera, també il·lustre estiuejadora, omple en solitari el cartell del PSOE i ens demana «Votar més Europa» amb una tipografia, segurament copiada del model nacional, que destaca clarament la primera part de l’eslògan: Vota Més. L’home del temps estarà content.

El pòster dels populars penjat a Sant Pere Nou d'Alaior no informa de qui és el seu candidat o candidata ni de les seves intencions. Es limita a dir un lacònic: ◄«Vota PP», alternant un fons blanc i un de blau. Els altres partits nacionals (excepte Sumar a només tres dies del comicis) no s'han molestat en demanar el vot als veïns de la zona nord-oriental d'Alaior. Cercant per internet he trobat pasquins de Vox amb la foto d'Abascal i Buxadé i el lema tavernari de «Nos van a oír». Podem, el partit de la gent, aposta per la foto d'Irene Montero i la consigna: «Irene Montero». El premi al friquisme segurament se l'endú Iustitia Europa, un partit antiglobalista i pro teràpies naturals que al seu cartell promet: «Tendremos de todo y Sí, seremos felices». Tot el contrari del que propugna la plataforma que encapçala Alvise Pérez: «Se acabó la fiesta».