El lenguaje actual está diseñado para engañar o, como mínimo, marear la perdiz. Lo políticamente correcto se ha impuesto hasta límites demenciales y ya es prácticamente imposible decir –no digamos publicar– lo que quieras. Es curioso, porque a menudo se escuchan críticas a la falta de libertad de expresión en países como Rusia o China. Por eso cuando la extrema derecha hace alusión al peligro de la sustitución étnica por invasión de inmigrantes de otras razas –un tema habitual en la prensa italiana, que llevó a Meloni al poder–, la prensa española habla del «fantasma de la sustitución étnica». Es decir, reduce el argumento a una simple fantasía o temor infundado. Pero ¿es así? Más bien no. La sustitución étnica es un fenómeno habitual en la historia de la Humanidad. Nada nuevo bajo el sol. Que le tengamos miedo o no ya es otra cuestión.

Hace cuatro milenios todos los hombres (varones) que habitaban en la Península Ibérica desaparecieron sin dejar rastro. No se sabe si fueron masacrados en una guerra, perecieron por una enfermedad o simplemente, las mujeres de entonces prefirieron procrear con los invasores de Europa del Este, presumiblemente más atractivos. Eso es una sustitución étnica en toda regla. Y no hace falta viajar tanto en el tiempo. ¿Qué ocurrió con los indígenas de América del Norte? Todavía existen, sí, pero a nivel de minoría aplastada por la marea migratoria que ha vivido el continente desde hace siglos. Así que no se trata de ningún fantasma. De acuerdo en que es largo y complejo que los italianos, españoles, portugueses, franceses, suecos o griegos lleguen a desvanecerse, pero no es imposible. Ni siquiera improbable. Todo dependerá de cuánto queramos reproducirnos.