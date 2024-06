El Govern Balear ha reconegut el discurs que, fins ara, circulava per l’esquerra. Les illes estan al límit de saturació i els Consells Insulars d’Eivissa i Mallorca han aprovat iniciatives per limitar els vehicles a partir de l’any qui ve. La presidenta ha posat en marxa la taula de diàleg amb els principals agents socials implicats i és d’agrair aquesta intenció del partit popular, tot i que aquest estiu no comptarem amb mesures concretes.

Mentrestant, la convocatòria del Gob Menorca a Cala Biosfereta, va comptar amb una assistència considerable i ha tingut ressò a la premsa internacional i nacional.

Fa molts anys que anem alertant el problema de la massificació turística, amb conseqüències per als residents, que es tradueixen en una manca de consens i un cansament generalitzat.

ELS APARCAMENTS A LES PLATGES. Cala en Porter mostra un pàrquing a prova de roca. Un propietari esgotat de 450 vehicles diaris sense permís ni regulació, de pagar IBI i de no cobrar, tanca l’accés i aconsegueix que l’Ajuntament d’Alaior i Costes l’autoritzin en menys de 24 hores damunt una ANEI (àrea natural d’especial interès). La política, de vegades, té ferides greus.

Fa més de vint anys l’Ajuntament de Maó va preservar Sa Mesquida. Els vehicles arribaven a la zona dunar i quan s’omplia, la costa també ho feia a banda i banda. Hi havia un àngel que salvava conductors i conductores de caure pel penyal mentre feien les maniobres. El consistori va aconseguir una solució òptima llogant i adequant una parcel·la que no permet construcció. Les queixes per caminar una mica van durar poc, preservant la seguretat poblacional i la salut de la platja.

LA CARRETERA JA BULL. Segons les dades, els vehicles de lloguer representen un percentatge significatiu dels desplaçaments diaris en vehicle privat a Menorca. Un estudi del 2022 revela que la ocupació viària menorquina creix un 17 per cent el mes de juny, un 29 per cent el mes de juliol i arriba al 30 per cent a l’agost.



SPLASH MENORCA. El Consell insular va autoritzar el parc aquàtic el 2014. Tot i que es troba en una zona rústica protegida, el va considerar una instal·lació d’interès general. Un «splash», una bona esquitxada, de la llavors consellera Marta Vidal.

L’Ajuntament de Sant Lluís ha fet passa decretant el tancament. El propietari diu que no marxarà fins que el jutjat resolgui definitivament. El Consell ho segueix estudiant.

QUAN RUGEIX LA MARABUNTA. Catorze ferris diaris, 25.000 passatgers... arriben a les Festes de Sant Joan. Majoritàriament, són un espectacle alocat de disbauxa, de festa absurda, histriònica i única per a retratar en xarxes socials. Com una terrible plaga de formigues que amenacen la regió.

Ja hi som, l’estiu s’estrena amb el seu llençol de llum i d’il·lusió. La carretera va plena, l’Illa s’omple de visitants, les platges es saturen, els restaurants omplen reserves amb 10 dies d’antelació, s’embussen els serveis públics com la neteja o les urgències sanitàries, disminueix la pressió i la qualitat de l’aigua... i, per favor, sigueu assenyats al volant perquè cada dia es sortegen accidents que no ho serien amb una conducció responsable.

Menorca preveu una estació calenta.