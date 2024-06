Cada vegada hi ha més gent que deixa de seguir les notícies. L’informe Digital News Report 2024 publicat aquesta setmana per l’Institut Reuters de la Universitat d’Oxford, dona compte de xifres rècord en l’evasió de l’actualitat informativa. Gairebé quatre de cada deu persones a tot el món (un 39 per cent), van dir que a vegades o molt sovint eviten activament les notícies, una xifra deu punts superior a la de fa sis anys enrere. Entre els motius, alguns expliquen que cada vegada estan més aclaparats per la quantitat mentre d’altres confessen que estan cansats de la política. D’altres apunten a la salut mental.

Al nostre país, per exemple, el percentatge de persones que diu que està més que farta de l'agenda informativa ha passat del 26 per cent l'any 2019 al 44 per cent el 2024. En línies generals, vèiem menys la televisió tradicional, en part pel creixement de l'streaming però tot i això, la televisió resisteix millor que a d'altres països, conservant encara el domini amb el 84 per cent d'audiència davant del 16 per cent de l'streaming. Passa el mateix amb la informació local? No ho crec i fins i tot podem veure com creixen les subscripcions online d'aquesta casa. Cada dia que passa, dona la sensació que ens importa menys el que passi a Brussel·les o a la Casa Blanca però estem més interessats en saber què es cou a la plaça de la Biosfera o la casa del caixer senyor. El kilòmetre zero del producte també ha arribat a la informació.