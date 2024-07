No sabem quants anys (o mesos) li queden a Trasmed de seguir operant al port de Maó. Ho deixava caure obertament el director de relacions institucionals de la naviliera quan, en plena crisi pels renous del «Ciudad de Granada», amollava que abans de canviar de vaixell canviarien de port. De moment, no han fet ni una cosa ni l’altra i l’antic «Sorolla» -ni fet a posta el nom- haurà de passar les nits a la bocana per deixar dormir els vesins.

Fa molt de temps que està sobre la taula un possible trasllat de l’operativa de Trasmed al dic de Son Blanc, on podria competir en igualtat amb una Baleària que ha convertit aquesta instal·lació pública en el seu fortí. De moment, els seus ferris ja van fer proves l’estiu passat al port de Ponent amb set trajectes de reforç amb Barcelona.

Els nous ducs d’alba de Son Blanc que va construir l’anterior Govern del Pacte no eren només per «seguretat», com repetien els gabinets de premsa, sinó per ampliar la capacitat operativa. En concret, per poder atracar de forma simultània dos ferris grans, el que obre la porta a un cara a cara entre Baleària i Trasmed cada matí.

Però, com passa tantes vegades, l’administració no actua de forma coordinada. Mentre Ciutadella esdevé el port de referència a Menorca per al tràfic regular de passatgers i mercaderies, el Consell no ha adaptat la carretera general per a l’augment de cotxes i camions que açò comporta i l’Ajuntament no ha cedit els terrenys perquè Ports pugui habilitar una zona logística al dic.

Açò fa que els camioners s’hagin de cercar la vida al carrer per estacionar i que no hi hagi un aparcament de llarga estança per a la gent que viatja sense el seu vehicle. Tampoc s’ha fet l’ampliació del polígon de Ciutadella per poder construir les naus que evitin trasllats innecessaris a Alaior o Maó. En definitiva, un exemple més del que es coneix com començar la casa per la teulada.