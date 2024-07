Sembla ser que el jovent actual, comença les relacions sexuals plenes al voltant dels 16 anys. En aquesta edat els bergants i galifardeus de la generació baby boom, jugàvem a indis i cowboys, vèiem Bonanza a la televisió i els diumenges anàvem a la sessió matinal a la Sala Augusta.

Avui podem sentir expressions com «estic catxondo/da», «en Joan em posa» o dir «un kiki» a fer l’acte sexual de manera ràpida. El rallar s’adapta a la realitat de la societat i quan el sexe era pecaminós o hi havia censura, la imaginació generava en la llengua col·loquial varietat de paraules i expressions -algunes masclistes- per dir metafòricament el que era tabú.

Així barrinar, punyir, fotre un clau, tirar-se algun/na, pegar un polvo... volen dir anar-se´n al llit junts. Per fer referència a l’excitació sexual tenim l’expressió «anar o estar enravenat», es diu quan el membre viril es posa rígid. Una mala enravenada, és quan no has pogut satisfer el teu desig d’unió i perdre s’enravenada, vol dir desmotivar-se, desil·lusionar-se. També, si fa un gel es diu que «estic enravenat de fred».

Que «va fora fulla» es diu del que està anhelós, afamat per satisfer el desig sexual. N’hi ha altres dites tan expressives com anar calent/ta, mogut, cremat, embalat, encès... i com a raresa he escoltat «Tenir una necessitat».

Una precisió: La molesta trempera matinera, la que dificulta girar-se amb comoditat dins el llit, no és enravenada vertadera, ja que és provocada per la pixera.

Al final, tot és una funció fisiològica. El penis és carn i múscul i quan l'home s'excita, el cervell activa una espècie de sensors amb una major palpitació del cor, un sobrerec de sang flueix cap al membre que s’enrevana.

I com em recorda encertadament un habitual lector, pots fotre un pinyol, es a dir, tenir relacions sexuals amb algú altre... si ve bé!