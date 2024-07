Diuen els experts que un canvi, no és una evolució. Evolucionar vol dir fer les mateixes coses de manera diferent. Un canvi tampoc és una creació. Crear vol dir fer alguna cosa del no-res. Canviar vol dir fer coses noves, a partir de les coses que ja estem fent. Canviar costa més que evolucionar perquè en l'evolució, no hi ha tants riscos. Canviar també costa més que crear, perquè en la creació, no hi tenim res a perdre. Quan arriba el canvi, hi ha riscos i coses a perdre, tots ho sabem. El porta a porta, però, no considero que sigui un canvi sinó una evolució a les nostres vides. Ja reciclàvem més o menys bé i ara ho hem de fer d’una altra manera.

Quan era petit, sentia rallar moltes vegades de les persones d'ordre i era una expressió que em feia gràcia. Si no m'equivoco, a grans trets volia fer referència a tota aquella gent que està totalment d'acord, almenys explícitament, amb l'ordre conservador, que no vol dir l'ordre establert, no ens confonguem. L'ordre conservador feia esment a la idea de que la veritable essència de les coses només podia pertànyer a temps anteriors, la resta ja no valia en aquell parlar en què tan estrany és que un jove no sigui revolucionari com que una persona gran, no sigui conservadora. Avui dia, si haguéssim de redefinir-ho, les persones d'ordre serien aquelles que fan correctament la seva feina del cubell i que no practiquen aquest turisme d'escombraries que s'està posant de moda per mandra a fer les coses com toca.