Aquesta gent del GOB, que ho són molts de menorquins, no és que siguin simpàtics. Perquè ja se sap que quan dius les veritats perds les amistats. Encara que segons quines, d’amistats, més val no tenir-les.

Ara mateix han fet un càlcul terrible que potser ens impedirà banyar-nos el cul amb tanta alegria com fins ara. Mentre el Consell promet grans obres -tot i que semblen molt petites- per estalviar aigua dolça, ells van i es posen a rallar de les piscines. Com si no tinguessin una altra feina.

I sense necessitat d’encarregar cap estudi d’aquests que estan mesos a arribar, si arriben, han fet una cosa tan simple com una regla de tres. Sí, aquella operació matemàtica que fins i tot els alumnes d’ESO coneixen perfectament.

Fins i tot jo ho he entès. Amb el bon sol que tenim a l’illa, una piscina de 40 metres quadrats perd, només per evaporació, uns 2 centímetres d’aigua diaris, que vol dir uns 800 litres. Poca cosa quan només els rics, però que molt rics, tenien piscina.

Però si tenim en compte que ara ja hi ha més de 10.000 piscines a Menorca i que, més o manco, estan en servei uns 5 mesos l’any, el resultat és que cada any s’evaporen 770.000.000 de litres d’aigua dolça. Se’n van al cel, diríem. Mareja llegir aquesta xifra. I un maldecap més per al Consell, que diu que està tan preocupat per la qüestió de l’aigua.

Els del GOB, que no són tan mala gent, proposen mesures pal·liatives, com ara cobrir les piscines, obligar els hotels de costa a tenir-les d’aigua salada -els pixums no es notarien tant-, dificultar que se’n facin tantes...

Ara bé, què son 770 milions de litres d’aigua, si es poden anar construint dessaladores a tort i a dret?! Perquè tenim uns dirigents tan espavilats que encara es pensen que el progrés és anar capgirant el món fins que peti.