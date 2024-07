Así se llama el vídeo que tuvimos ocasión de ver en el Ateneo de Mahón el pasado martes, día 29 de Mayo.

Es una ‘peli-reportaje’; en la que 5 personas que padecen la enfermedad de Parkinson, van relatando su día a día y cómo se dieron cuenta de su enfermedad. Lo bueno es que son gente de nuestra Menorca, que parecen actores profesionales. Hay cuatro hombres y una mujer que se prestaron sin haber actuado con anterioridad.

Lo curioso para mí fue que de niña escuchaba mucho la expresión: «Parece que tiene es ball de Sant Vito» aplicado a personas inquietas que no paraban un momento. Y ahora que acompaño a un familiar con párkinson, descubro que antiguamente se conocía esta enfermedad como: El Baile de san Vito. La verdad es que como comenta a veces el presidente de la Asociación que hay en la Isla: «Somos la gente que más se mueve». Lo triste es que no hay cura, tan solo medicamentos que procuran frenar su avance. I terapias para poder mejorar algún aspecto físico de la enfermedad. Pero el que lo tiene, ya sabe que es un compañero que lo sigue hasta el final. No solo tienen temblor en las manos o pies, también pueden caminar inseguros, dolerles la cabeza, sufrir alucinaciones, dificultades al hablar, y un largo etc., que seguramente el ‘padre Google’ les puede informar. Está claro que lo importante es asumir lo que te está pasando, y aprender a convivir con ello; intentar no dramatizar, pero tampoco esconder que la sufres, buscar ayuda médica y sobre todo seguir haciendo todo lo que hacíamos antes de saber que la teníamos, mientras podamos. Y las personas que les cuidamos no tenemos otra que armarnos de paciencia y ayudarlos cuando requieran nuestra ayuda.

Confieso que hasta hace un par de años no conocía mucho sobre el tema; y especialmente este vídeo que lo pueden encontrar en internet, con el mismo título de arriba, me ayudó a entender muchas cosas. Por tanto lo recomiendo a toda persona que quiera conocer algo más sobre esta enfermedad.