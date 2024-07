Han mort cinc dones a Espanya durant el passat cap de setmana. Un home va matar l’esposa amb una escopeta i després es va suïcidar a la seva casa d’Alacant. Al succés, hi sumem quatre dones més, totes elles assassinades per les seves parelles a Salou, Sabadell, Madrid i Buñol, també a la Comunitat Valenciana. La violència de gènere és una qüestió greu.

Al mateix temps, coneixem una sentència alliçonadora de l’Audiència de Barcelona, que ha condemnat a 35 anys de presó el jove que va violar brutalment i va intentar matar a una menor a Igualada la nit de la Castanyada del 2021. El tribunal li imposa una pena de 20 anys de presó per un delicte d’assassinat en grau de temptativa i 15 anys per un delicte d’agressió sexual. A més, se li aplica l’agreujant de discriminació per raó de gènere en tots dos delictes. La víctima rebrà una indemnització de 332.727,65 euros. Els fets són colpidors i la sentència constata la brutalitat del crim i l’ànim evident de posar fi a la vida de la víctima.

M’ha impactat molt el cas, perquè la resolució indica la voluntat de dominació, de conducta violenta cap a les dones, amb un patró que «es posa de manifest no sols en colpejar repetides vegades a la víctima, sinó desplegant una violència desmesurada amb aquelles parts del seu cos més representatives de la sexualitat femenina». Les dues magistrades afirmen que «aquest sotmetiment només pot obeir a la seva condició de dona que el processat va menysprear palesament».

Enguany, 45 dones han estat víctimes de violència de gènere a Espanya, una xifra alarmant.

LA LLEI DEL ‘NO ÉS NO’ ha tingut un impacte significatiu en la manera que s’aborden les agressions sexuals. Volia posar l’accent en el consentiment de la dona, i va néixer després del famós cas de la manada, quan cinc homes van agredir sexualment una jova a Pamplona. En aquell moment, la víctima no va poder demostrar que no havia donat el seu consentiment, i els agressors van ser condemnats només per «abús sexual». Finalment, el Tribunal Suprem va canviar la condemna a violació i va imposar 15 anys de presó per a cada un d’ells.

Aquesta llei ha provocat nombrosos debats i canvis en les sentències judicials. Algunes persones han estat alliberades i d’altres han vist reduir les seves penes. No és un text perfecte, i s’estan corregint les deficiències.

MENORCA NO ESTÀ ABSENTA. Segons les darreres xifres publicades pel Ministeri de l’Interior, el 2021 van ser violades 7 dones, 2 més que l’any anterior. En el conjunt de Balears, el 2022 hi va haver un 70% més que el 2021.

La violència que s'exerceix sobre les dones només pel fet de ser dones, a qualsevol lloc del món i en qualsevol moment, té molts dibuixos i formes. L’Organització Mundial de la Salut diu que una de cada tres dones ha patit violència masclista, física o sexual. I d’aquest 33%, només una de cada tres presentarà denúncia.

Malgrat tot, Espanya sempre ha estat proactiva en la lluita contra la violència de gènere. Fa 20 anys, vam ser el primer país d’Europa a aprovar una llei específicament dirigida a aquesta qüestió

El problema no es pot simplificar com el titular d’aquest article, però encara ens envolta massa masclisme.