Tampoc és que entengui massa de política, però no fa falta ser gaire espavilat per entendre que una moció de censura ha de dur emparellada una justificació del perquè es censura una persona, un grup de persones o els actes duts a terme per aquestes persones. No hem fa res dir-ho públicament perquè faig constar així que no tinc cap predisposició partidista, ja que prefereixo votar la gestió i no les sigles, que és més racional...

L’any 2015, desencantat per les errades de l’antic PP de Ciutadella, vaig decidir dipositar la meva confiança a Joana Gomila i el seu partit, que baix el meu punt de vista i després de vuit anys de govern amb socialistes i «podemitas», ha resultat ser una gran decepció. L’any passat després de les eleccions del mes de maig, va sortir un clar guanyador que per un escó no va obtenir la majoria absoluta, i els tres partits progressistes que sí sumaven majoria, per desacords interns, van decidir entregar la vara de comandament a Juana Mari. Un any després tot ha canviat, la mal dissimulada fam de càrrecs per part d’un sector dels socialistes i de la resta de la oposició han produït una situació ben curiosa, després de l’elegant dimissió dels candidats originals del PSOE i de Ciutadella Endavant pel desacord amb la moció i d’algun regidor amb certs principis, el resultat ha sigut que una sèrie de persones que ningú ha votat de manera directa (exceptuant la cap de llista del PSM) conquistaran el poder d’un municipi que, poc a poc, començava a experimentar millores amb un equip de govern bastant conscienciat i amb projectes de futur molt interessants per a Ciutadella.

Ara arriben noves cares (algunes no tant), queda per veure quina serà la gestió que es durà a terme, però el fet d’haver delegat tasques capitals com són neteja o manteniment urbà a Ciutadella Endavant i al PSM després de l’historial dels darrers vuit anys, no auguren res de bo. Veurem el que succeeix i donaré un vot de confiança, però com a ciutadà no dubtaré de denunciar si les coses no es fan bé per cansat que sigui, més encara quan s’ha obtingut el poder d’aquesta manera.