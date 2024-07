Segurament un gran coneixedor en la matèria com en Pere Fraga, podrà contextualitzar-vos millor que jo els motius pels quals aquesta setmana els botànics del món, reunits a Madrid en un congrés internacional, s’han posat d’acord per començar a canviar el nom científic de més de 300 plantes, bolets i algues en una decisió que s’ha qualificat d’històrica. La notícia la trobava a la premsa suïssa i explicaven que aquest rebateig de totes aquestes espècies, s’havia volgut portar a terme perquè feien referència a un insult racista i que al 2026, s’havia previst tornar a fer-ne una revisió encara més extensa de tots aquells noms que suposaven també una ofensa.

En aquest sentit, s’ha volgut suprimir la lletra c d’aquells noms en llatí que incorporaven el sufix caf, fent referència a la paraula cafre, un terme utilitzat històricament per discriminar els africans del sud quan va tenir lloc l’apartheid. Caffra, per tant, es convertirà ara en affra en llatí, suggerint-nos que l’espècie trobada és simplement original d’Àfrica. Diuen que els taxonomistes, que són aquelles persones que es dediquen dins la biologia a l’ordenació jerarquitzada i sistemàtica de plantes i animals, són sovint recelosos a aquests canvis perquè poden conduir a certes confusions, comporta una feina rigorosa d’actualització de totes les bases de dades i segons com, pot anar en contra del criteri de conservació que preval. El que tampoc sabia és que aquest debat entre els noms de les espècies, és més habitual del que un podria imaginar i afecta totes les ciències naturals tant de plantes com animals. Per cert, a la nostra Santolina magónica, espero que no li vulguin canviar el nom.