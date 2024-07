Mira qui ho havia de dir que siguin els empresaris del lloguer turístic qui han tornat la pau a l’illa. En aquest comunicat que van fer públic ahir, on aclareixen que Menorca no està massificada i que, qui pensi el contrari, és perquè hi posa més passió que racionalitat...

I tenen tota la raó del món, perquè és evident que Menorca encara no vessa. Tot és qüestió que continuïn obrint restaurants. Ara sabem que n’hi ha uns 1.350 i que bonibé tot el personal que els mena ha de venir de fora. Quan n’hi hagi 3.000 -i ningú no ho atura-, és evident que l’illa estarà saturada.

Ara sabem que hi ha una estesa de cotxos que circulen per la carretera general. Quan siguin un xinxer -i ningú no ho atura-, és evident que l’illa estarà saturada. Però rai, perquè els amics del negoci de les autopistes segur que tindran la solució.

Ara sabem que les reserves d’aigo potable estan pitjor que mai i que a Ciutadella ja la poen a 70 metros per davall de la profunditat permesa. Però no té importància, perquè sempre es podran fer dessaladores. La Reserva de la Biosfera de les dessaladores... I si es continuen fent piscines -i ningú no ho atura-, millor encara, més motiu per al negoci de la dessaladora.

Ara sabem que as Castell volen aprovar un pla urbanístic que inclou quatre nous hotels, i quan estiguin fets, potser sí que estarem una mica massificats, però poca cosa. Segur que encara no arribarem a les cotes de Benidorm i totes les altres aberracions urbanoturístiques que ens envolten.

Ara sabem que els menorquins ja ni mos podem atracar a les platges que més valoràvem i que si un dia ens ve de gust anar a veure una posta de sol, oh les postes de sol, és cosa d’esperar que faci fred.

Déu meu, que poc racionals que som els menorquins que mos queixam. La passió mos domina, senyors empresaris del lloguer turístic. I fan bé de recordar-nos que mos podem carregar la gallina dels ous. El dubte és que ja no sabem de qui són els ous.