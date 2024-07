Aquests menorquins que segon els empresaris del lloguer turístic esteim dominats més per la passió que per la racionalitat, encara patim més coses que les carreteres plenes, les platges a vessar i els pous buits. També patim que tots els serveis de Menorca estan col·lapsats.

No hi ha professionals suficients per atendre una reparació elèctrica o una màquina que s’ha espanyat, com queden curts també sectors tan imprescindibles com l’atenció hospitalària o la distribució d’aliments i begudes. És ben simple: Menorca no està pensada per atendre el volum de turistes que hi volen encabir.

El problema és que, per poder-lo atendre, haurien de venir encara molts més treballadors i treballadores de fora i ningú no ha pensat on s’haurien d’instal·lar. Perquè casa ja ni els residents de l’illa en troben, si no és que poden pagar els preus desorbitats que mos ha duit el turisme.

I no és de bon gust voler-nos espantar dient que si mos rebel·lam potser matarem la gallina dels ous d’or. O és que es pensen que som tan ases que anam en contra del turisme? Quin disbarat! No crec que hi hagi gaire gent que estigui en contra d’aquesta font de riquesa. Però en canvi sí que n’hi molta de prou sensata per estar en contra dels excessos.

Perquè els excessos sempre acaben malament. O és que qualcú es pensa que aquesta fal·lera per venir a Menorca no és el resultat del fet que ja s’han carregat bonibé totes les costes que ens envolten? Clar que Menorca és més atractiva, precisament perquè fins ara havia sobreviscut a l’acció depredadora circumdant.

El problema que tenim amb aquesta gallina d’or que és el turisme, és que els ous se’l queden uns altres. I per paga la volen fer pondre tant, que seran ells qui l’acabaran matant.