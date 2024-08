El primer frigorífic elèctric que va arribar as Castell, si no vaig errat, va ser l’any 1959. Anteriorment s’empraven neveres de gel que duia en González amb un camió petit, des de la central que hi havia a baixamar de la «Eléctrica Mahonesa». Mon pare feia feina a aquesta empresa i li feien un preu molt més baix, però calia anar a cercar el gel a la fàbrica. Ja ens teniu al meu germà i a jo, setmanes alternes, anant a la fàbrica de llum i de gel, qualcant en bicicleta, amb un sac i un ‘pop’, fent 4 km d’anada i altres 4 de tornada. L’anada era bona de fer, però la tornada era un poc més feixuga, a causa de la costa de cala Figuera, també anomenada de la ‘Campsa’, ubicada on hi havia estat la fàbrica de «La Industria Mahonesa» creada l’any 1856. Els promotors van ser Joan Taltavull Garcia i Pere Josep Plandolit. Aquesta empresa es va constituir amb un capital d’un milió de pessetes i va arribar a donar feina a més de 350 persones, especialment dones i infants de Maó i des Castell.

Un dels motius de la seva implantació a Cala Figuera va ser que es disposava d’una superfície a tocar de mar de prop de 7.000m2, amb prou aigua dolça i, d’altra banda, que hi havia a Menorca un índex d’atur laboral molt alt i, molt especialment, que tot el cotó que arribava a Espanya (especialment Catalunya) provinent dels Estats Units d’Amèrica havia de passar quarantena sanitària al Llatzeret de Maó. Mà d’obra barata i fàcil accés al cotó americà i al carbó britànic van ser dos aspectes molt importants. La foto adjunta correspon a un capità de todos los mares de nom Esteve Amengual Begovitx, expert navegant que comandava uns dels vapors del navilier Pere Plandovit, de Barcelona. Amengual, a més de navegant va ser cronista i un dels primers periodistes de guerra tal com es coneixen avui en dia.