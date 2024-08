Segur, el contacte amb la NATURA amb majúscules és una de les més grans fonts de felicitat. Serà sostenible sempre que per accedir-hi se tinguin en compte totes les mesures habituals per minimitzar el nostre impacte ambiental. Elegir un destí de naturalesa prístina, com podria ser el cas exagerat d’una Reserva Natural a Nova Zelanda durant una setmana, és evident que té un impacte ambiental enorme.

La situació planetària, com hem comentat repetidament, és extrema, seguim batent rècords de temperatura any darrere any, el planeta s’està escalfant, i la indústria turística hi col·labora en gran mesura. Sí en la nostra activitat diària és urgent tenir en compte l’empremta de carboni de tot allò que fem, mobilitat, alimentació, consum, aquestes mateixes mesures cal prendre-les durant els viatges: destins de proximitat, mobilitat sostenible, consum local, hospedatge que tinguin en compte totes aquestes mesures de sostenibilitat.

I per acabar aquesta guia del turista sostenible, per què no ponderar la possibilitat de fer un voluntariat en una reserva natural o anar a un destí a on ajudar a fer neta la natura. O simplement quan vagin de viatge, excursió, senderisme, anar amb el propòsit de deixar la natura amb millor estat de com se l’han trobat.

Recordem-ho sempre, som natura i cal cuidar-la com si fóssim nosaltres mateixos. És font de felicitat. Som-hi totes! (Uns quants somriures de complicitat).