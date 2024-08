Fa uns pocs dies vaig aconseguir entrar a Son Saura pels pèls (amb moto), i en arribar al pàrquing imaginava que estaria ple de cotxes de lloguer però, oh sorpresa, la meitat estava ocupat per caravanes… és aquí on realment em planteig: a qui realment li interessa que venguin caravanes a un territori amb un espai tan limitat com Menorca?

Perquè una cosa és que hi hagi una flota controlada de caravanes que lloguen empreses locals, i un altre molt diferent és que entrin per cents i a diari caravanes particulars des de la península. Realment el perfil de visitant que ve amb caravana aporta ben poc a l’economia insular i, en canvi, agreuja els problemes d’aparcament a les platges privant tant a residents com a la resta de turistes de poder-les gaudir.

Una altra anècdota interessant que em va succeir fa no molt a Son Bou, reafirma la teoria que alguns d’aquests visitants, a part de no gastar, són mal educats i incívics. Resulta que quan els inquilins d’una furgoneta habilitada com a caravana anaven a partir deixant cinc bosses de fems a la plaça que havien ocupat, els hi vaig recriminar la seva actitud i no vaig rebre més resposta que insults i desqualificacions, i tenc entès que aquestes escenes no són una raresa entre aquest perfil de visitant (o de treballador de temporada).

Per altra banda, a vegades quan estic xerrant amb menorquins o residents que estan en contra de la massificació, em sorprèn que només hem xerren de cotxes de lloguer, d’hotels, de rics pijos sense escrúpols... són realment aquells que s’allotgen a hotels, agroturismes o apartaments amb llicència turística els que massifiquen l’illa? No hi ha en tot açò una doble vara de medir?

És com quan sent molts menorquins despotricar de la conducció dels turistes (cotxes de lloguer), i resulta que des que he tornat a Menorca fa dues setmanes, no he deixat de veure infraccions i accidents on més de la meitat dels casos els causants han sigut cotxes poc sospitosos de ser de lloguer (basta revisar l’hemeroteca d’«Es Diari»), alguns d’ells inclús amb matrícula IB... No dic jo que hi hagi turistes que condueixin fatal, però aquest mal costum de criticar gratuïtament i per sistema per intentar reforçar autoteories amb escàs fonament, és un poc ridícul, i alguns menorquins tenen aquesta afició, especialment amb els que venen de fora.

En definitiva, que no negaré que hi ha situacions que generen una sensació de massificació, però abans de res s’ha d’analitzar en profunditat que genera aquestes situacions que, en cap cas, són generalitzades. Si la solució es decréixer com defensen alguns, crec que les caravanes que venen de fora tenen moltes paperetes per ser limitades i, posats a triar, també convé molt més rebre turistes que paguen allotjament abans que aquells que decideixen dormir a la platja o, pitjor encara, a terrasses de domicilis particulars, com ha succeït recentment.