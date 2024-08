La Guàrdia Civil i agents mediambientals del Segura, han obert diligències a l’empresari, que ha assecat diversos aqüífers amb l’extracció de 15 pous il·legals, per regar un camp de golf i la grandiosa superfície d’espais verds existents en la zona hotelera de la seva propietat.

Aquest lladregot i delinqüent mediambiental hauria extret aigua clandestinament de manera desmesurada durant 17 anys, causant danys econòmics i en fer malbé diversos ecosistemes, incalculables pèrdues en recursos naturals.

Ja han estat lents els agents en aturar les trampes i trucs il·lícits, amb que aquest pirata regava el seu exorbitant jardí. També a Menorca hi ha pous furtius, hotels rurals que omplen piscines disfressades d’aljubs, reg de grans extensions en hores a ple sol, grans consumidors desmesurats que obren l’aixeta sense miraments, i un exotisme, una pista de motocròs sense llicència amb una extensa zona de gespa.

Quant tardaran les autoritats en donar força a la legalitat, posaran ordre i control a l’abús del consum d’aigua o no aplicaran mai la disciplina urbanística?

Ja ens alerten els científics, que les sequeres seran més freqüents i les pluges més torrencials. Aquests dies hem tastat com podem passar de la superfície àrida i una baixada de les reserves d’aigua, a torrentades i inundacions.

M’agrada l’expressió servar, que significa guardar, conservar, cuidar amb amorosia. Record que la nostra rebesàvia venia a servar-nos. Servar un infant tenir-lo damunt, aguantant-lo amb els braços, engronxar-lo, protegir-lo, fent jocs i cançons de falda.

Sinònim de servar he escoltat també ‘tenir ànsia’ custodiar amb dedicació, estar amatent, donant atenció especial a una persona, un objecte o una situació.

La natura, com una copa de vidre, és un objecte fràgil, té un equilibri, que no hem respectat, amb la sobreexplotació s’ha romput i està destruïda. D’ara endavant no és suficient protegir-la, hem de servar-la, tenir-ne ànsia i restaurar-la... començant pel clima.