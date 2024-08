Després de les conseqüències dolentes dels temporals, és lògic escoltar quasi de tot, perquè prima l'afany de solidaritat i un cert propòsit d’esmena d'aquells que tenen responsabilitats públiques. Però seny. Que els desastres solen anar plens també de decisions en calent, de xerrar per xerrar.

És evident que l'escalfament global augmenta l'energia de les gotes fredes històriques en el Mediterrani. Els temporals agreujats s'han repetit els darrers anys. Per tant, calen plans i sistemes de prevenció afinats ja.

Però també cal entendre la nostra geografia, per emprar-la a favor, tant com es pugui, i gens a la contra, perquè no tenim ni recursos ni temps, ni necessitat.

El primer clam és netejar els torrents, d'acord. Però on més nets estan els torrents (as Mercadal i a Ferreries part urbana) és on hem tingut més perill els darrers anys. A vegades no és la solució principal.

Es Plans d'Alaior són un sistema geogràfic que recull gran part de les precipitacions del centre de l'illa. Són la conseqüència de milions d'anys de precipitacions i sediments. No són un lloc per habitar-hi, sí per altres coses amb risc assumit. Els llocs i estàncies del passat s'hi situen als turons o punts elevats. A qui se li ocórrer construir al costat de la llera? Qui ho va consentir?

Un dels problemes des Mercadal actualment és que la capacitat del cabal en entrar al poble i la velocitat de l'aigua superen amb escreix les capacitats del torrent. Si es frena (embassant-la parcialment) prou abans de l'entrada, la velocitat i el cabal no serien indomables. Les destrosses no són principalment pels objectes arrossegats sinó pel cabal i la velocitat, com s'observa a les imatges.

És el que fan es Plans, a l’engròs. Si l'aigua no s'embassàs as Plans i evacuàs ràpidament pel torrent de Cala en Porter, (en proporció al succeït as Mercadal) la velocitat i el cabal serien immensos i s'emportarien els horts del barranc i la capacitat erosiva esborraria del tot la platja de Cala en Porter.

Hi ha altres efectes de les gotes fredes amb què hi haurem de conviure perquè duren poques hores. Però no hi gastem excessius recursos. Sí, hi ha d'haver un sistema d'alerta eficaç.

Hi ha efectes que s'han d'evitar perquè podem i perquè perjudiquen béns públics i privats. Però ajudem-nos de la geografia, no l’oblidem, perquè ens pot vèncer una vegada rere una altra.