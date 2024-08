Passats uns quants dies des de la gran tempesta, que ens va deixar a tots bocabadats, i després d’escoltar diferents anàlisis, opinions i explicacions, estarem tots d’acord que la dimensió del fenomen ens va agafar amb el peu una mica girat. Semblava que unes imatges com les que es van veure a la zona centre, sobretot as Mercadal, no podien ser captades a la nostra illa mediterrània. I és que, veritablement, això es va acostant al tròpic… Haurem de ser conseqüents idò i prendre les mesures pertinents que ens protegeixin en endavant.

És clar que cal protegir la fauna i la flora dels torrents i netejar-los com pertoqui, però també haurem de tenir en compte que les actuacions empreses no posin en perill la fauna humana. I haurem de preservar l’economia de les zones de platja, però haurem de tenir present el camí que la natura ha marcat al llarg dels segles per obrir-se pas. També caldrà implementar plans d’emergència on no n’hi hagi, malgrat les mesures de protecció i seguretat no siguin molt vistoses ni populars (ja ho sabem que només ens encomanem a Santa Bàrbara quan trona i llampega…). I, potser, també seria bo que l’administració insular activi vies més ràpides de comunicació i informació quan s’esdevé un daltabaix com el passat (encara que no ens agradi alarmar el personal…).

Està clar que, ni logísticament ni psicològicament, no estem preparats per fenòmens d’aquestes dimensions. I, tanmateix, n’haurem d’aprendre per no repetir errors que poden causar conseqüències més greus en el futur, malgrat el negacionisme d’alguns vers el canvi climàtic global.