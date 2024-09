Seguim, seguim amb la pau és el camí. És que no en hi ha un altre. Pel nostre benestar i el del planeta deixar de propiciar el negoci de la guerra, el de la indústria armamentística, és l’únic camí. I tothom podem fer alguna cosa.

Aquestes són algunes de les idees que van sorgir el dimecres passat en l’exitosa tertúlia a Mercadal amb en Jordi Armadans, un gran promotor de la cultura de la Pau.

La primera seria anar a demanar a la nostra sucursal bancària a on inverteixen els nostres estalvis. Una campanya portada a terme per fundacions pacifistes, com el centre Delàs entre altres, desvela que hi ha bancs que inverteixen sumes immenses de diners en la indústria armamentística. En concret els dos bancs que més diners hi inverteixen per damunt de 4.000.000.000 d’euros cada any són el Santander i el BBVA.

Bastaria, però anar a demanar als responsables de la nostra entitat bancària a on inverteixen el nostre pla de pensions. I prou. Només basta un poc d’atreviment amable.

Sí la resposta no fos la pertinent sempre un podria obrir un compte bancari en una banca ètica com és caixa Colonya, ells es comprometen a no invertir ni en armament ni en combustibles fòssils. Ja requereix més esforç, però seria altament encomiable.

Però hi ha una altra acció que tots podem fer. I també pot tenir un gran impacte i només es requereix un mica d’atreviment. Demanar als nostres representants municipals a quina banca estan guardats els doblers de tots els ciutadans. Us atreviu? Sempre cortesment.