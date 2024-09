Al món la guerra continua. I no es pot justificar tanta destrucció, tantes morts. Sembla que viurem una tardor moguda. Hi haurà eleccions als Estats Units, i tot i que no esperem polítiques cap a la pau, confiem que el representant republicà, Donald Trump, no sigui el nou president.

Al nostre país, els mitjans de comunicació nacionals reflecteixen diàriament el tema que ocuparà l’inici del curs polític: les persones migrants que arriben cercant una esperança de vida.

L’activitat al parlament Balear ha començat aquesta setmana amb una sessió centrada en la continuïtat del president Le Senne, arran de la moció presentada pels grups de l’oposició el passat juny després de l’incident violent amb la foto de Picornell. Enmig d’aquesta tramitació, el líder de Vox, Santiago Abascal, va decretar la retirada del suport parlamentari a diverses comunitats autònomes, inclosa la nostra.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, va declarar en roda de premsa que «no s’entendria» que Le Senne continués en el càrrec, ja que aquest va resultar de l’acord d’investidura. En política, «del dit al fet, hi ha un gran tret», i s’ha vist un canvi significatiu en la postura de la presidenta Prohens. Potser hi ha hagut discussions internes o noves informacions que han influït en la decisió d’abstenir-se en lloc de votar a favor de la destitució. Aquestes situacions sovint reflecteixen la complexitat i les negociacions que tenen lloc en la política, i que poden fer perdre la confiança en el sistema.

A Menorca, les principals administracions es troben en minoria, un fet que llueix la complexitat de la política local i la necessitat de negociacions constants per garantir la governabilitat. Si aquestes negociacions no es duen a terme, no veurem cap gran projecte realitzat.

Les escoles els instituts també s’han obert per preparar el nou curs escolar i la vida quotidiana es reprèn a punt de començar per als infants i adolescents la setmana qui ve. Malgrat les dificultats que s’han produït en l’adjudicació de places, i els disgusts dels qui han de partir a les illes veïnes per no poder conciliar la vida familiar i les dificultats per trobar un habitatge, sempre esperem el nou curs amb il·lusió. Només 11 col·legis dels més de 300 que hi ha a Balears entre privats-concertats i públics, van sol·licitar aplicar el pla d’elecció de la llengua. Es podran destinar a necessitats reals els 19 milions que s’hi havien previst en els pressupostos d’enguany.

Iniciem setembre amb una medalla de bronze. En Nil Riudavets ha fet història olímpica per Menorca. La seva és una crònica de superació, aprenentatge, creixement i lliçó. Va més enllà d’una carrera esportiva o una competició. Nil ha sembrat llavors socials, transmetent valors amb dosis d’humilitat, sempre cedint protagonisme. És un líder exemplar, i la nostra societat manca de referents com ell. Un 10.

Després d’uns dies de gràcia, les institucions reprendran la seva activitat. I el més important seran totes les accions que duran a terme, les que fan possible la millora de la qualitat de vida de les persones. Tot allò que ens anima a continuar transformant aquest món, que de vegades és tan desigual i antipàtic.