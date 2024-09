La fallida del turisme nacional a Menorca aquesta temporada demostra la ficció on viuen els polítics quan afirmen que l’economia del país va com un coet. Famílies que no es poden permetre venir a Menorca pel preu del transport i l’allotjament, parelles obligades a reduir els dies d’estança o que, una vegada a l’Illa, opten per quedar-se a menjar a l’Airbnb o fer-se uns panets per anar d’excursió.

Seria interessant veure quan ha augmentat la despesa dels turistes als supermercats. El que sí sabem, però, és que més de la meitat dels restaurants de l’Illa ha perdut facturació. També les empreses nàutiques, de turisme actiu i rent a car.

Els visitants espanyols van fer renéixer el turisme a Menorca després de la crisi de la covid, quan tots teníem ganes de sortir i viatjar a l’estranger era una incògnita, però la cartera ja no dona més de sí. Tenim la sort de seguir de moda entre els francesos -a veure fins quan- mentre que els anglesos no han arribat a igualar les xifres d’abans del Brexit i els alemanys, directament, ens ignoren.

La pèrdua de poder adquisitiu que hem notat els menorquins des del 2020 és la mateixa que ha afectat a la resta de nacionals. Diuen que l’IPC es modera, però no es recorda que la pujada acumulada del 20 per cent ja no ens la treu ningú, i que l’augment de les despeses bàsiques -des del menjar fins a l’habitatge- ha estat molt superior. Un temps en què els salaris s’han quedat enrere.

Avui passar una nit d’hotel a les Illes costa de mitjana 183 euros. Si has de dormir a Palma per anar al metge o per acompanyar un familiar la dieta que paga l’Ib-Salut cobreix entre 60 i 90 euros. Fa anys que no s’actualitza, encara que els mateixos que avui governen defensaven, quan estaven a l’oposició, que s’havia de revisar cada any. Es veu que ara no toca rallar d’açò. Els diputats, en canvi, sí que s’han pujat la compensació per fer nit a la capital. Per a ells, que no falti de res.