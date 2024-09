Acabadas las fiestas de Mahón creo oportuno comentar brevemente las circunstancias que ha atravesado el topónimo oficial de la ciudad que desde 2005 ha sido siempre utilizado por los nacionalistas como arma política para alejar a Menorca del resto de España. Todo comenzó cuando en 2005 el ayuntamiento socialista tuvo la necesidad de tapar un escándalo de favoritismo urbanístico (caso Estribor) para poder gobernar la ciudad. Para ello, y a cambio, no dudó en ceder al chantaje de la ultraizquierda nacional-comunista que exigía eliminar el nombre oficial de la ciudad Mahón en beneficio de un palabro catalán (Maó) que literalmente significa ‘tocho’.

Los nacionalistas siempre han usado la toponimia como arma política para imponer sus argumentos. Lo hemos visto en Balears desde la imposición (a espaldas del pueblo y sin contar con su directa aprobación) de la mal llamada ley de normalización lingüística, siempre basada en criterios políticos puramente forasteros y ajenos a nuestra historia y a nuestra tradición.

Así, los grupos políticos, unos por dejadez y otros por complejos ante el mainstream reinante alimentado por impúdicas subvenciones sin fin, no han sido capaces de derogar y anular los dictados de los secesionistas totalitarios. Y sucedió que permitieron que se modificara alegremente la toponimia de ciudades, lugares y parajes bajo la excusa de que aquello normalizaba lo que la historia y la tradición habían anormalizado. Pura bazofia. No se puede normalizar lo que nunca existió.

El caso de Mahón es un buen ejemplo. De un plumazo, y sin el consenso expreso de sus ciudadanos, se decretó la anulación de nuestros topónimos históricos (Mahó-Mahón) porque así lo decidieron unos catalanistas ajenos imbuidos de aversión a cualquier cosa que sonase a español. Y así fue como se proscribió el nombre de Mahón testigo de más de 800 años de la historia de nuestra ciudad.

Los promotores de la felonía (muchos sin vinculación con nuestra ciudad) e imbuidos por el fanatismo utilizaron argumentos espurios y ridículos rebozados de mentiras y embustes sobre nuestro devenir histórico. Explicación: Un fanático no es quien cree una cosa determinada sino el que cree que los demás tienen la obligación de creer lo mismo que él. Son los que, despreciando la evidencia de la historia, incluso se atrevieron a afirmar que Mahón era un nombre franquista. ¡Per l’amor de la Santa Llaga!

Sí, el año 2005 fue el particular any de sa desgràcia de Mahón (junto al desgraciado 1535). Y aquella desgràcia de hace 19 años conllevó la aparición de una respuesta social en protesta por tanta cobardía y tanta mentira y falsedad. La indignación conllevó multitudinarias protestas, recogida de casi 4.000 firmas, petición de una consulta popular sobre el topónimo, etc. Todo ello fue rechazado por la apisonadora política al mando de la cosa pública mientras quienes tenían que oponerse frontalmente no lo hicieron con la suficiente energía. Y, sí, tuvo que ser la iniciativa civil la que se erigiera en oposición frontal a aquel atentado a nuestra historia. Así nació Iniciativa Cívica Mahonesa (ICM).

Hoy, casi veinte años después, y después de 4 años de bilingüismo toponímico bajo una alcaldía popular, y después de que el socialismo volviera a ceder hace 5 años ante la ultraizquierda nacionalista más retrógrada, sigue la protesta y la resistencia de la mano de Iniciativa por Mahón, un grupo formado por conocidos profesionales que siguen oponiéndose al olvido del nombre de Mahón.

En su día esta asociación, Iniciativa por Mahón, presentó varios contenciosos administrativos para oponerse a la nueva imposición de un topónimo catalán sin vinculación concreta con nuestra historia y para denunciar la prohibición de hecho de utilizar topónimos españoles en territorio español.

Las varias demandas fueron aceptadas por el Juzgado de lo Contencioso de Palma de Mallorca y, unificadas, serán vistas en abril del año 2026. Si cuando se presentaron faltaban tres años para la citada vista ahora ya solo queda escasamente año y medio. Tic-tac, tic-tac... No tenemos ninguna duda de que la sentencia causará base jurídica para otros contenciosos y desnudará la pasividad que han mostrado otras asociaciones, agrupaciones o partidos políticos que no se han atrevido a perseguir y oponerse legalmente a esta medida discriminatoria por mor de la corrección política existente y al temor ante el microclima mediático propiciado. Será la forma para que el sentido común inicie el regreso a nuestras islas y a nuestra historia.

Notas:

1- ¿Habrá algún Lamborghini en Menorca?

2- Mientras los secesionistas catalanes quieren recaudar y gestionar todos sus impuestos también exigen que el resto de España les siga pagando sus pensiones. Brillante ¿no?

3- Santander, una de las ciudades más bonitas y limpias de España, decidió mantener los contenedores de basuras en lugar de adoptar el desprestigiado ‘cubo a cubo’. Y se nota a la vista. La ciudad está preciosa.

4- Vox se ha apuntado un notable éxito político al incorporar la inmigración ilegal al debate político nacional.

5- El bueno de Le Senne sigue siendo presidente del Parlament balear. En un discurso magnífico puso los puntos sobre las íes. ¿Alguien se creía lo de su caída?

6- Un recuerdo para ‘en Moll de ses pedres’ (de Capian) miembro del mundo de los bisuteros mahoneses que será recordado por su buen hacer y su seriedad comercial. Mí sincero pésame a su familia.