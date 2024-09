Un cop acabades les festes de Gràcia arranca el nou curs polític, que es preveu tan polaritzat i crispat com els dels darrers anys. Una de les prioritats que es marquen els diversos governs per aquestes dates és la confecció dels pressuposts per a l’any vinent, per tenir-los prest i pactar-los (sobretot si es governa en minoria) amb altres formacions polítiques perquè puguin tirar endavant.

Aquest 2024 va començar amb els pressuposts del Consell de Menorca i de l’Estat prorrogats, i així estem encara, mentre que el Govern balear va aconseguir treure in extremis els seus després de pactar-los amb Vox.

Pels comptes de 2025 no se sap què passarà, però la cosa està embullada. El president del Govern central ja ha anunciat que hi haurà nous pressuposts, altra cosa és que s’arribin a aprovar. Magre ho té en Pedro Sánchez per poder fermar tots els vots (sobretot el de Junts) que li van possibilitar la presidència d’Espanya. I tot apunta que es tornaran a prorrogar els pressuposts de l’Estat.

Si el PSOE ho té embullat a nivell nacional, el PP no ho té millor a l’àmbit autonòmic. Na Marga Prohens depèn de Vox per aprovar el seu pressupost. Però els vuit diputats procedents d’aquesta formació estan dividits en tres grups: dos que ja han sortit del partit (i són més propers al PP), altres dos que continuen fidels a la direcció nacional i els quatre que queden van per lliure. Si a açò li afegim, la ruptura del pacte entre PP i Vox, pot passar qualsevol cosa. En aquest context s’ha d’interpretar l’abstenció del PP per salvar al president del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, com un intent de no acabar de tancar una porta que els populars necessiten que estigui oberta per aprovar els pressuposts i altres lleis importants.

En el cas del Consell, també és una incògnita. Sobretot perquè ningú sap cap on pot tirar Maite de Medrano, que cal recordar fou expulsada del govern i té el vot clau per aprovar qualsevol iniciativa. Ara bé, la sensació és que el president Vilafranca avui té més fàcil arribar a acords amb la consellera de Vox que fa un any. Prest ho sabrem.