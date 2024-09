He de reconèixer que les propostes de Vox em deixen al·lucinat. La darrera ocurrència del partit d’Abascal a Balears és posar una bandera espanyola a cada centre educatiu de les Illes. Definitivament, aquesta gent viu molt enfora de la realitat, i només pensa amb coses simbòliques que gens ajuden a millorar les grans i greus mancances que pateix el nostre sistema educatiu.

No parlen de reduir ràtios amb aules de fins a 25 alumnes a les escoles i amb més de trenta als instituts. També haurien pogut xerrar de millorar les infraestructures, d’acabar amb els barracons, denunciar el retard de la nova escola des Mercadal o de la reforma del pavelló de Sant Joan de l’institut Maria Àngels Cardona. Se’ls hi hauria pogut ocórrer mesures per lluitar contra l’assetjament escolar o com millorar la convivència a les aules, com tractar la diversitat, com evitar l’abandonament escolar, la falta de mitjans per atendre els estudiants amb necessitats especials, o què es pot fer perquè els docents puguin recuperar l’autoritat davant els alumnes.

També s’haurien pogut interessar per com es poden estabilitzar, d’una manera raonada, les plantilles de mestres i professors, sense necessitat que els docents hagin d’anar a (mal) viure en una altra illa o pels sous precaris de les mestres d’escoletes. Així mateix, haguessin pogut pensar en com es pot atendre la creixent demanda d’FP i que pot fer Balears per no perdre els 5,2 milions d’euros que li toquen del Pla de Modernització d’FP. O què es pot fer per millorar la implicació de les famílies, la conciliació de la vida laboral amb l’escolar o per parlar d’un problema més recent, què cal fer per resoldre el mal funcionament del Gestib.

Si tot açò se li ha ocorregut en cinc minuts a un simple periodista i pare de dos alumnes, imagineu-vos la capacitat que poden tenir els legisladors de Vox per plantejar millores educatives. Però ja sabem que per a ells el més important és la bandera espanyola, que els alumnes puguin fer classes en castellà i que els fillets puguin assistir als toros.