Els dies 3, 4 i 5 de maig es van celebrar a Sabadell les «20es Jornades de cultura i recerca local dels territoris de parla catalana (RECERCAT)», organitzades per l’Institut Ramon Muntaner. En aquell espai d’intercanvi, i d’entre diferents activitats, el Centre d’Estudis Locals d’Alaior (CEL) hi va participar presentant un pòster en el qual vam deixar constància dels projectes més novedosos que actualment la nostra entitat realitza. Alguns d’ells van ser molt comentats pels assistents, pel fet de provenir d’una entitat modesta i amb recursos més que limitats.

Caminades pel territori. Donam continuïtat a una activitat iniciada l’any 2012, a partir de la qual posam en valor els camins i el patrimoni cultural, històric i natural. Cada sortida mensual, realitzada d’octubre a maig, consisteix en caminar el tercer diumenge per un camí diferent. Es fan aturades, moment en el qual aprofitam per parlar d’aspectes històrics, botànics i culturals. En alguna ocasió visitam una explotació agrària on ens expliquen la seva producció agrícola i es fa un tast dels seus productes.

Calendari d’activitats creat i gestionat per les entitats culturals. Un problema crònic detectat des dels anys noranta és la limitació de l’agenda cultural municipal. Normalment no s’hi reflecteixen els actes organitzats, tant per l’Ajuntament com per les entitats locals, més enllà de dues o tres setmanes. En el web centreestudisalaior.org avui hi trobaran fins a dotze entitats que, cadascuna d’elles, tenen un accés al calendari i el poden actualitzar. És una manera de programar les activitats, evitant coincidències.

Neteja de camins al Camp Siquiat. El CEL té experiència en la neteja d’un tram del camí de Llumenes feta l’any 2015. Ara impulsa la dels camins del Camp Siquiat i de s’Artiga, pròxims al poble, per connectar-los. La tasca consistirà en netejar els trams en desús i plens de vegetació. La iniciativa es fa en col·laboració amb el Club Hípic d’Alaior i Lô Esport Menorca. El projecte ha estat presentat a l’Ajuntament, que ha de sol·licitar i obtenir de Medi Ambient del Govern Balear l’autorització de modificació de la coberta vegetal en camins d’ús públic, gestió essencial per a iniciar la tasca de neteja. L’Ajuntament dona suport a les entitats promotores de la iniciativa. El resultat final serà oferir a la ciutadania una ruta circular a peu o a cavall, pròxima al nucli urbà d’Alaior.

Activitats al local del CEL El nou curs s’ha encetat amb l’ús del local, fent-hi activitats. Fins fa poc el CEL ha desenvolupat les seves activitats bàsicament en espais públics municipals. Des de fa un temps es treballava en la recerca d’un nou espai gestionat pel CEL. Finalment s’ha adequat el propi local del CEL per a dur-hi a terme activitats de petit format, davant la minva d’assistents als actes. D’aquesta manera s’agilitza l’organització i realització d’activitats. Mentre, les activitats que potser tenguin més assistència de públic se seguiran fent en espais de més capacitat, municipals o d’altres entitats.

Nous cicles d’actes. Si en 2023 es van programar noves activitats per a dinamitzar l’entitat i l’assistència del públic, aquests cicles s’han consolidat en 2024. Per una part es duien a terme trobades sobre cinema actual bo amb la projecció d’una pel·lícula i el posterior comentari a càrrec de J. A. Luque i Tóbal Esbert. El cicle de la memòria popular es concreta en la presentació de llibres o conferències sobr temes d’actualitat. Finalment, en el cicle de moments exquisits de cultura hi participen convidats que destaquen en diferents camps culturals i exposen vivències i reflexions. Aquestes activitats es realitzen en el propi local del CEL.