Potser estigui desfigurada la meva percepció de la realitat per les ganes de veure un futur sostenible per als nostres descendents. Però jo diria que hi ha molta gent rallant i alertant de la crisi climàtica i a més des d’àmbits diversos.

Veus com la d’en Salvador Illa, l’actual inquilí de la Generalitat, parlant del canvi climàtic en la inauguració del mil·lennari del monestir de Montserrat davant nombroses autoritats i gran nombre dede bisbes i abats de tot el món, el dia 7 de setembre, també la del president d’Òmnium el 11 parlant seriosament a milers de ciutadans de tot Catalunya via telemàtica sobre la greu amenaça de la crisi climàtica per a les generacions futures que ja estan aquí.

Vull pensar que molta, molta gent, ja s’adona que aquestes pluges torrencials concentrades cada vegada més i augmentant d’intensitat i de freqüència ja no és normal i fa feredat.

I vull insistir, l’augment de temperatura de les aigües oceàniques fa augmentar l’evaporació i els núvols van molt més carregats i quan descarreguen ho fan abruptament i tot sovint devastadorament. Ja ho hem patit recentment as Mercadal.

La ciutadania ha de pressionar els polítics de més a prop perquè siguin més valents. És urgent que els nostres responsables apostin per l’economia local i per aturar el malbaratament d’energia i d’aliments. Per cert, una gran notícia. L’empresari Sebastià Triay Fayas projecta la construcció d’hivernacles en la finca de Son Tarí Vell per proveir suficients verdures durant tota la temporada per a tots. Molta gent està apostant per la soberania alimentària. Aliments sans i locals. Som-hi entre totes.