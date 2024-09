Desde hace bastantes años se viene hablando de la necesidad o no de la continuidad del Senado. Sin duda, lo que se inventó como cámara de segunda lectura solo sirve para retrasar algunas leyes y como retiro dorado para algunos políticos. ¿Será precisamente este retiro dorado de algunos lo que lo mantendrá por los siglos de los siglos?

El Congreso de los Diputados lo tiene peor. O al menos mientras el marido de Begoña siga al timón de este conglomerado de genes y tierras. Y es que el marido de Begoña ya no se esconde ni cambia de opinión. Al menos, la mentira ha dado paso a la prepotencia. El amado líder ya no necesita al parlamento. ¿Acaso lo necesita Corea del Norte, Rusia, China o Venezuela tras la reciente y aplastante victoria de Nicolás Maduro?

Pedro Sánchez Pérez-Castejón lo dejó muy claro ante propios y extraños. Con luz y taquígrafos, como se diría en sede parlamentaria. Y lo dijo ante el Comité Federal del PSOE, partido éste al que le añaden el título de 140 años de honradez, de progreso… aunque eso sí, los años se pararon en el tiempo. Ya no suman. Ahora solo faltará que resten lo impropio. Y lo dijo ante las cámaras, estas que de tanto en tanto le recuerdan a uno lo dicho. Y lo no dicho.

Y advirtió de que la intención del Ejecutivo y del PSOE es «avanzar con determinación» en la agenda socialista y lo hará, según dijo, «con o sin apoyo de la oposición y con o sin un concurso de un poder legislativo que necesariamente tiene que ser más constructivo y menos restrictivo».

Entiendo lo de la oposición, pero no acabo de entender lo del poder legislativo. Ni acabo ni empiezo. En estos momentos debo confesar que entendí mejor a Rajoy cuando decía aquello del alcalde y del vecino, que a nuestro amado líder cuando intenta copiar a Hitler en sus formas de gobernar un país. O a Kim Jong-Un, Putin, Xi Jinping o Maduro, que tanto monta.

No le entiendo o lo que entiendo no quiero creérmelo. En pocas palabras, vino a decir que él y su gobierno harían lo que quisieran hacer sin que el Congreso opinara. Ya lo hizo cuando decretó el anticonstitucional encierro con el estado de alarma. ¿Lo repetirá ahora que tiene a Conde-Pumpido en el TC?

Y a mí no me asusta Pedro Sánchez, no. Me asustan el resto de los asistentes al Comité Federal aplaudiendo las palabras de su líder. Y el de sus apoyos parlamentarios dispuestos a hacerse el harakiri basta no gobierne la derecha.

¿Acaso no hay en toda España ninguna persona íntegra capaz de aglutinar los votos necesarios para una mayoría estable? ¿No hay voluntad o la voluntad es otra?

Y lo peor es que vamos llegando…