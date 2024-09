És un ocell carnisser. D’una persona que vesteix malament se’n diu que «Va vestit com un arpellot», i també ho és qui es comporta sense miraments, és irreflexiu, colèric i capaç de fer-ne de tota casta.

Putin és un arpellot que amenaça el Món amb la Guerra Total, un tipus de guerra en què has de matar profusament, «sense tenir feda», sense entranyes, sense compassió i clemència.

Erich Ludendorff, que va dirigir els exèrcits alemanys el 1935, no serà enaltit pels seus descobriments en física, química, medicina, per haver servit la causa de la pau, ni per haver escrit una obra literària idealista. La seva aportació a la «fraternitat internacional» va ser el manual «La Guerra Total», una proposta despietada, indòmita, inhumana i sanguinària.

En altres tipus de guerres eren els soldats els que morien com a mosques i els civils estaven situats a la rereguarda a distància del front i del camp de batalla. En el seu credo el militar alemany insta a utilitzar tots els mitjans possibles, sense respectar cap norma jurídica i moral, amb una única finalitat: destruir l’enemic. Així, tot el territori es converteix en camp de batalla i a qui «fan passar la geneta» és als civils, que es veuen emmerdats sense ser-ne combatents.

El Tractat de La Haia prohibia els atacs contra la població indefensa. Amb el terror que cau del cel, la població passa un «cativeri», un infern, ja que s’arrasen ciutats senceres massacrant innocents. Açò és precisament el desig de Ludendorff, produir el màxim patiment i baixes humanes, de manera que siguin els civils mateixos els que demanin al seu govern negociar la pau.

Aquesta ideologia ha fet fortuna en el seu àmbit natural: els arpellots autòcrates, els dictadors i els militars. I així anem, rara manera aquesta de construir la pau o que es vulgui almanco accedir a pactar-la.