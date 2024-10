Vladímir Putin té una ordre de detenció dictada pel Tribunal Penal Internacional. Açò no ha impedit, però, que la nova presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, l’hagi convidat a la seva presa de possessió. La successora de López Obrador també ha cursat invitació a Nicolás Maduro i Miguel Díaz-Canel, dos demòcrates exemplars, dos fars del progrés a Veneçuela i Cuba.

Diu la diplomàcia mexicana que aquesta llista de selectes dirigents s’ha confeccionat atenent qüestions de protocol i que s’han deixat de banda les raons polítiques. Una explicació que no acaba de quadrar amb la decisió de vetar la presència del rei d’Espanya.

El populisme que governa Mèxic no entén que la monarquia parlamentària del segle XXI no funciona igual que la monarquia absolutista de la qual es van independitzar fa 200 anys. Qui va decidir ignorar la famosa carta d’AMLO on es demanava a la corona un acte de contricció i perdó per la conquesta d’Amèrica va ser el govern de Pedro Sánchez, és ell qui dicta la política exterior del país, no Felip VI.

Posats a vetar països que han estat lesius per a la història de Mèxic quan ja era Mèxic -no Tenochtitlán- podrien passar comptes amb el seu veí del nord, que els va arrabassar les terres més preuades quan ja eren un estat independent. Açò sí que va ser un saqueig!

Amb polítics com Sheinbaum i López Obrador s’entén per què un país que ho té tot per ser una potència mundial no és capaç d’aixecar el cap. Podrien indagar també sobre els seus avantpassats -els seus llinatges no són precisament indígenes- i veure com s’ha gestionat la independència mexicana en els darrers dos segles, com estaven abans i com estan ara.

No és un atac a la sobirania mexicana sinó a l’espanyola imposar a un govern estranger qui l’ha de representar en un acte diplomàtic. Encara que els agradi més Putin que Felip VI.