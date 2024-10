Avui en dia un tren d’alta velocitat, d’aquells que tenen a la Península gràcies a que el Govern d’Espanya s’ha gastat una pasta, tarda dues hores i mitja per fer els més de 600 kilòmetres que separen Barcelona de Madrid. En canvi, la meva filla per fer els 47 kilòmetres que van de Ciutadella als instituts de Maó tarda en transport públic prop de dues hores. Que amb anada i tornada, són més de tres hores i mitja diàries.

El més greu no és el que tarda, sinó que malgrat aquesta gran quantitat de temps que inverteix no sap si arribarà a hora a classe, ja que com que els busos van ben plens, cada vegada que s’atura a un poble es van acumulant retards, que alguns cops fan que no arribi a temps per agafar el següent bus que els porta a l’institut. I hagi de caminar mitja hora o agafar un taxi per intentar no arribar tard. Cada dia és un mal de cap, ja que és un servei que no et pots acabar de fiar. Ella va els capvespres, però els problemes es repeteixen i s’agreugen al matí, amb alumnes que han quedat sense poder pujar al bus i que arriben a Ciutadella passades les 17 hores del capvespre, quan han sortit abans de les 7 del matí. Deu ser una pràctica més perquè els estudiants d’FP sàpiguen com afrontar les llargues jornades laborals que els espera. Aquest problema no només afecta Ciutadella, també a tots els altres pobles, inclús els més propers com Es Castell i Sant Lluís, on els alumnes abans d’anar als instituts han de passar per l’Esplanada.

Sé que no hi ha solució senzilla. Que no es poden posar busos exprés a totes hores, ja que hi ha estudiants d’altres pobles, que posar més autobusos implica un sobrecost... però realment no es pot fer res per solucionar-ho? Es veu que fa anys que els centres demanen que l’aturada dels instituts (a les hores punta) s’incorpori a les línies corresponents. I mai es fa. TMSA i sobretot el Consell potser haurien de cercar remei, encara que açò suposi algun cost per a les famílies, i si no que intervingui la Conselleria d’Educació. Més que res perquè dedicar tant de temps al transport i tants de nervis pot acabar fent que més d’un acabi per tirar la tovallola i passi a incrementar l’alt índex d’abandonament que ja tenen els cicles d’FP.