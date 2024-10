La darrera temptativa de racionalització de l’afortunadament irracional món infantil ha estat la denúncia de l’Organització de Consumidors i Usuaris a Panini per no informar en els àlbums de la inversió necessària per completar la col·lecció de cromos de la lliga, que estima en 600 euros. Obvia l’entitat que l’infant pot utilitzar els repes per canviar amb altres. De fet, és la gràcia. Fer llistes de pendents, negociar tres defenses de l’Alavés a canvi de Vinicius, la recerca de la peça més cobdiciada. Reduir els cromos a una inversió, a una compra, és una visió adulta equivocada. No és un llibre a fascicles ni un cotxe a terminis.

Que curiós. Volem convertir els infants en petits adults, racionalitzant amb criteris economicistes les seves il·lusions col·leccionistes, obligant-los a assistir a extraescolars profitosos, amb dietes i censures ultraprotectores, atorgant-los una independència prematura que no han demanat, i eliminant espais de joc. Al mateix temps i en sentit contrari, els adults s’infantilitzen amb una tendència creixent a discussions de bons i dolents, enrabiades exagerades per nimietats i la necessitat d’entretenir-se sempre.

A més, adults tracten altres adults com a infants. Per no alarmar-los, perquè no ho entendran, diuen. La desnitrificadora de tots els maonesos no funcionava bé des de novembre del 2023, però ni un dels 200 comunicats de l’Ajuntament des de llavors, ni una de les quaranta rodes de premsa, han estat per informar d’açò. Com que l’aigua estava gairebé sempre en els límits legals, silenci. Amagat. De fires, glosats i concursos florals, sí que informen. De l’aigua, res. Zero. Per no alarmar. Ja va passar amb els radars i càmeres, que l’Ajuntament de Maó va amagar que no multaven durant mesos perquè no ens portéssim malament mentre apreníem a fer-ho bé. Com si fos una escoleta. Els sobres dels cromos han de ser opacs per mantenir la màgia dels fillets. La informació de les coses serioses, ben transparent. I ja decidirà cada adult si s’alarma, si compra garrafes o a qui vota.