És curiós els diferents significats que pot tenir una paraula, «Aferrada» per exemple. Tenir una aferrada és tenir una baralla, una disputa violenta, una discussió forta, emperò a Mallorca diuen aferrada a una abraçada. També tenim «M’han aferrat», que és quan ets víctima d’un engany, una estafa o entabanada.

Sembla que una aferrada colossal és la Copa Amèrica de vela, les subvencions públiques al macroesdeveniment dupliquen la inversió prevista i arriben ja als 70 milions. Mentrestant, els beneficis de convertir-se en la capital mundial de la nàutica, açò que diuen impacte econòmic, -llocs de feina, repercussió mediàtica, atreure iniciatives empresarials, visitants internacionals...- no es veuen per cap banda i a més, les despeses s’han disparat. No n’han fet cap de condreta!

Qui ha tingut el cap i el «seny condret» ha estat l’exbatlessa Colau, que ha renegat de la competició, reconeixent ara l’equivocació «Havíem d’haver investigat més el retorn social per a la ciutat». Reconèixer-ho i explicar obertament la situació l’honora.

Per cert, Condret/ta significa que no té ni defecte físic ni moral, ja que la seva conducta segueix les normes socials establertes. Una cosa és «condreta» quan està en bon estat, així com toca, ben arreglada o funciona adequadament.

El Tribunal de Comptes, després de tancar la investigació a l’IME conclou que els seus procediments van ser condrets, no hi veu faltes comptables en els contractes, no hi ha hagut malversació, ni afectat els cabals públics...

Durant anys, fent un ús particular del dret a l’opinió, comentaristes, van clavar reiteradament les seves mordales a l’organisme científic i cultural, infonent sospites sobre la seva gestió i traient-ne profit polític -vots-. No seria condret reconèixer l’errada? O com en el cas de l’aigua a Maó, tenir es cap damunt ses espatles i entonar un «em sap greu»?