Fuertes tormentas han estado azotando el sur de Estados Unidos. Las más recientes han sido Helen y Milton. Hacía años que no se habían visto tormentas que causaran tantos daños como estas dos y claramente su fuerza ha sido consecuencia del cambio climático por el calentamiento del mar en el Golfo de Méjico.

El huracán Helen causó devastación en todos los estados del sur, cruzando Florida, Georgia, Carolina del Sur, Tennessee, Kentucky, Virginia, West Virginia, Ohio y Carolina del Norte. Las consecuencias de este huracán han sido altamente desastrosas, de momento se sabe de 250 muertes, muchos aún desaparecidos y pueblos totalmente destruidos. Una vez pasadas las tormentas, la prensa no se interesa mucho por informar de cómo sigue la zona, así que la información es escasa en este momento.

La situación es particularmente mala en Carolina del Norte, en la zona montañosa junto a la frontera con Tennessee. Creston, uno de los pueblos en esta region, fue arrasado, la mayoría de casas, que como en toda la zona son de madera, fueron totalmente destruidas. Los ciudadanos están sin recursos, las carreteras no se pueden usar y no se puede acceder al pueblo en coche, no hay electricidad ni comida. La ayuda la han recibido de pueblos vecinos por gente que ha ido a pie o a caballo a llevarles suministros.

En esta parte del país la mayoría de personas no tienen seguros, es demasiado caro para ellos pagar el seguro de su casa. Así que después de esta devastación se han quedado sin nada a nivel personal. A nivel de pueblo, han perdido todas las infraestructuras. Esperemos que pronto les llegue ayuda del Estado. Pero es difícil enfrentarse a esta situación cuando son muchos los pueblos y ciudades que han sufrido las consecuencias de esta tormenta.

Pero hay otra tormenta encima de estas dos y es la tormenta política particularmente crispada por las elecciones de este año. El Partido Republicano tiene los presupuestos del Estado bloqueados y la Agencia Federal para enfrentarse a las emergencias, FEMA (Federal Emergency Management Agency) ha dicho que tiene suficiente presupuesto para enfrentarse a las consecuencias de estos huracanes, pero si hay más desastres no tiene presupuesto.

Pero la parte peor ha sido todas las acusaciones de los trumpistas a Biden y Harris por las consecuencias de las tormentas, que según ellos eran su culpa. Toda clase de teorías conspiracionistas se han montado para implicar a los demócratas en las consecuencias de las tormentas. Como que en la ciudad inundada de Chimney Rock en Carolina del Norte el gobierno fue con excavadoras y enterró a los muertos en el fango y planeaba quedarse con el terreno.

Puede que la acusación más sorprendente por parte de los partidarios de Trump fue que la tempestad Helen fue creada por los demócratas para causar grandes daños en los estados donde Trump tiene mayoría de votantes.

Esa acusación era ridícula, pero tenía una parte que me dejó muy sorprendido y es que la tormenta decían que se creo desde la Universidad de Alaska en Fairbanks. Yo como profesor de esta Universidad me quedé pasmado y pregunté a mis colegas si había alguna base para ello. La respuesta es que la hay. Existe un proyecto, en colaboración con el Ministerio de Defensa, llamado HAARP (High Frequency Advanced Auroral Research Project) que desarrolla técnicas de control del tiempo.

Las tormentas políticas continúan y esperemos que no causen aún más daño que los huracanes.