El documental que emitió RTVE hace unos días sobre el verdadero origen de Colón, un judío sefardí del Mediterráneo occidental y no un genovés como se creía mayormente, me pareció más la historia de una investigación, que puede ser fallida o no fallida, y no una investigación con resultado de éxito. Tuve la sensación de falta rigor y ecuanimidad ya que se centraba en rechazar teorías, algunas ya de por sí con muy poco fundamento, como si fuese un concurso televisivo que nomina a participantes que cantan, bailan o guisan y se despiden entre lágrimas. Sin embargo, no ha recibido de momento la aprobación de la comunidad científica sorprendida que no haya sido avalada por ninguna revista especializada. Los que formamos parte de ese gran montón de ignorantes, hablando en plata, sabemos que Colón teóricamente «descubrió América en 1492» y que de siempre se ha creído que era de origen genovés.

Partiendo de esta premisa, es fácil colarnos un gol por toda la escuadra, al menos a mí que soy más ingenuo que un capullito de alelí. Según el documental, evaluando el ADN de diversos restos oseos de supuestos familiares se llega a la conclusión de que Colón era judío ya que muestra rasgos compatibles con los del Mediterraneo occidental. Habida cuenta que todavía faltan por cerrar algunos resultados, según las propias palabras del doctor Lorente, catedrático de medicina legal y forense a cargo de toda la investigación durante 22 años, resulta un poco raro la exhibición del documental. Uno puede llegar a pensar que no se trata más que dar publicidad a la cadena televisiva, aumentar el share, la primera vez que uso esta palabra y no sé si correctamente, y propiciar que se habla durante un tiempo del tema. Un juego que una cadena pública debería evitar. Sin embargo, te vas a la Wikipedia, lo único que consulto en la actualidad, y te sigue mostrando que Cristóbal Colón era un navegante, cartógrafo y almirante de origen genovés.