«Cuinant les nostres emocions a foc lent» és el títol del llibre escrit per sis psicòlogues clíniques vinculades a la Fundació Althaia (Catalunya) que expliquen, en una continuada metàfora amb la cuina, com tenir cura de la dimensió emocional en particular i de la salut mental en general.

Hi han col·laborat més de vint cuiners i cuineres d’altíssim nivell aportant receptes vinculades als estats d’ànims. Molts d’ells compten amb Estrelles Michelin.

Donen comptes de les evidències de la relació entre la salut i l’alimentació que ja va reivindicar Hipòcrates, un dels pares de la medecina, fa més de dos mil quatre-cents anys.

En aquest llibre publicat fa pocs mesos no es proposen receptes per ser feliços perquè sovint les promeses de felicitat de fàcil accés solen ser una trampa que generen insatisfacció. Sí ens proposen, com a postres, alguns recursos per tenir cura del benestar a la nostra vida.

L’obra exposa coneixements basats en evidències, explicades de forma molt senzilla i entretinguda, els processos mentals i emocionals que afecten el nostre comportament i benestar.

En els primers capítols s’analitza com ens influeix el pensament i el risc freqüent de la ruminació: trampa de donar-nos sempre la mateixa explicació al que passa i, per tant, deixant de cercar interpretacions alternatives convertint-nos, així, en presoners de la nostra pròpia experiència. També posa damunt la taula la necessitat de plantejar-nos canviar directament les situacions problemàtiques en comptes de capficar-nos-hi.

En els plats principals la protagonista és la regulació emocional. D’una banda, proposen regular les emocions agradables com l’entusiasme excessiu. Cada un dels capítols següents se centren en la por, la vergonya, la ira, la tristesa, el fàstic i l’alegria. Perquè que siguin desagradables no vol dir que siguin dolentes. La supressió d’allò que no ens agrada no acostuma a ser un bon camí.

Proposen com aconseguir regular aquestes emocions que són ben necessàries: identificant les situacions que les provoquen, en què ens fixem en aquestes situacions, els canvis que sentim i com respon fisiològicament el nostre cos i com ens comportam.

Cada capítol es presenta amb un conte. El segueixen coneixements de psicologia i evidències científiques que ajuden a entendre el funcionament de la ment en relació a aquella emoció. També se’ns proposa algun exercici per explorar-la conscientment. El capítol acaba amb una recepta de cuina que relaciona amb aquesta emoció concreta.

L’opotunitat d’aquest llibre té a veure amb molts estudis recents que evidencien com l’estat d’ànim modifica les nostres eleccions alimentàries. En moments d’estrès sovint modificam el nostre ritme d’alimentació: menjam més sovint, engolim ràpidament i ingerim aliments que momentàniament ens aporten calma com la xocolata i les farines.

També es troben evidencies d’associacions entre l’alimentació habitual i el risc de patir trastorns emocionals i de com l’estat d’ànim és conseqüència de l’alimentació. Per exemple: les persones que basen la seva dieta amb aliments ultraprocessats tendeixen a viure amb més freqüència episodis de depressió lleu, sentiments d’ansietat. En adolescents amb aquest tipus d’alimentació es detecten més problemes de conducta i estats d’ànims alterats.

D’altra banda, hi ha evidències del contrari: una important ingesta de fruita i verdures està vinculada a una major satisfacció vital, reducció de l’estrès, sensació de benestar.

Per cert, la Fundació ALÍCIA (www.alicia.cat) és un excel·lent referent per documentar-se i aprendre de la relació entre la salut i l’alimentació a qualsevol edat o circumstàncies personals.

Afasme (Asociación de Familiares y amigos para la Salud Mental de Menorca) i Cómete Menorca, ens presentaran el llibre divendres, 15 de novembre, a les 19.00, as Centre de Convencions des Mercadal.