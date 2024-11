Llevar-se el matí i saber que Trump ha guanyat les eleccions, té aquell impacte de les males notícies que tenen la capacitat de deixar-te un mal cos durant tot el dia. La torrada amb mantega i melmelada, podia caure a terra cara amunt o cara avall i al final, s’ha complert aquella Llei de Murphy que les coses, també poden anar a pitjor. El convicte ha guanyat a la fiscal, com repetien a totes les tertúlies de ràdio. La mentida explicada milers de vegades, es converteix en veritat i davant el caos, es compra el discurs de qui afirma té la solució fàcil a tots els nostres problemes sense filar prim. S’obren escenaris imprevisibles i impensables amb aquest segon mandat, on als europeus ens tocarà segur el rebre en el projecte de construcció d’una unió que no s’acaba mai. Sort que el consultor Marcos Urarte ens va explicar fa uns mesos en una xerrada al Cercle d’Economia, que una possible victòria del candidat republicà, tampoc suposava cap catàstrofe perquè des del punt de vista bèl·lic, ajudaria a que no entréssim en una tercera guerra mundial. Quan ho va dir, vaig pensar que igual tenia raó. Ara desitjo que definitivament la tingui, pel bé de tots. La llàstima és que a cada bugada, els influencers estan guanyant la partida als referents i ens va quedant un món com per fer-s’ho mirar. Per cert, que després del tràgic episodi de València, que ens ha colpit a tots, no sé vostès, però a la motxilla dels patiments diaris, ara ja hi hem afegit la pluja. Abans només queia aigua. Ara ens imaginem el pitjor.