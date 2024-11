Ring... ring...

- Sí, bon dia. Qui és?

- Le paso una llamada, señor Portela.

- Si, bon dia, digui.

- Hola. Ya se lo dije: ganaré por goleada. También le dije que nuestra próxima entrevista seria en catalán, pero entre que despedí a Rahola, que pelmaza la tía, y el ajetreo de estos días entenderá que no he avanzado mucho.

- Sí, ya lo vi en la tele, eufórico, dispuesto a salvar al mundo.

- El mundo que se vaya a la shit. Yo he venido para salvar a América, mi grande América. La América de Ulisses S. Grant, de Walt Disney, de Bufalo Bill, del Séptimo de Caballería, de David Crockett, de Daniel Boone, de John Sutter, Elon Musk, Ronald Reagan, el Capitán América.

- Usted perdone, pero el capitán América no existe, es un cuento chino.

- ¡Cómo que chino! Estoy harto de estos chinos del demonio, todos iguales. Conmigo, la gran frontera norteamericana llegará hasta el Nepal. La confrontación no puede esperar. Será como el duelo en OK Corral y ganaré porque tengo a Dios de mi lado.

- Yo creía que usted era más de cerrar fronteras, expulsar a los pobres y poner aranceles para defender sus productos.

- No son cuestiones contradictorias, proteccionismo y expansionismo van de la mano. Expansionismo preventivo, como la guerra en Irak que hizo mi antecesor George W. Bush, una guerra preventiva.

- Bueno, futuro cuarentaisieteavo presidente.

- ¿Qué me ha llamado usted? Mire que le cuelgo, el teléfono me refiero.

- No, cuarentaisieteavo significa el número cuarenta y siete.

- Era una broma menorquino. ¿Se piensa usted que yo soy tonto? Una cosa es hacerse el tonto para que le voten a uno, y otra serlo. Conozco perfectamente la diferencia entre los números ordinales y cardinales, incluso con los fraccionarios también conocidos como partitivos. Y le voy a ser sincero, habría sido mejor usar la palabra cuadragésimo séptimo. Ya sé que a usted le hubiera gustado una victoria de Koala Harris, me he informado y veo que es un pobre pijo progre que se cree que el mundo aún tiene arreglo. A mí también me da pena caperucita Harris, tan inocente, tan débil, tan ‘sonrisasylágrimas’. ¿No ve que todo se va al garete? Además, Trump y Harris somos lo mismo, en esencia somos lo mismo, pioneros de los futuros supervivientes. Allí tenemos a Elon Musk soñando con un arca de Noé sideral para cruzar el universo con la humanidad a cuestas hasta el planeta 2wa-47865.wl y mientras ustedes sueñan con otros mundos, nosotros construimos refugios autosuficientes en el nuestro para salvarnos en el momento de la gran destrucción.

- Tendrán los techos altos, estos refugios.

- ¿Por qué lo dice?

- Lo digo por su hijo, que lo vi la noche electoral a su lado y ya le saca dos palmos, se parece a su madre, ¿no? No dibujó ni media sonrisa durante toda la noche. Será un poco joven para sucederle.

- Bueno, ya veremos. A lo mejor cambiamos la constitución para que no haya limitación de mandatos y él haya podido participar en alguna guerra exterior para hacerse un hombre. Ahora que tengo en mis manos a los cuatro poderes podré hacer lo que me pase por el flequillo.

- ¡Cuatro poderes!

- Claro: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y Amazon. Ya ve que hasta Jeff Bezos me apoya. Por cierto, cambiando de tema. Llevamos diez minutos de cháchara y aún espero su felicitación. Aunque sea pura hipocresía, es regla de cortesía. Aprenda de su presidente. Además, tengo planes para usted.

- Le felicito por imperativo legal, señor Trump.

- Acepto su cortesía. Ahora, la propuesta: ¿no le gustaría ser cónsul de los Estados Unidos en Menorca? Hace muchos años que no tenemos ninguno in situ. Su cometido será doble. Preparar un acuerdo con el gobierno de sus amigos progres para que el puerto de Mahón sea una base permanente de la Sexta Flota en el mediterráneo y recuperar la base de la Enclusa para el glorioso ejército de los Estados Unidos de América. En contrapartida, enviaré marines altos a la base para que puedan jugar con el Hestia Menorca.

- Bueno, seguro que más de uno estaría contento con la sexta flota, incluso con la segunda. No me veo en el tema, la verdad. Pero le diré que conozco a alguien que le encantaría ser cónsul de Trump, también escribe en este mismo diario en el que escribo yo, somos de la misma edad y nos resignamos a las mismas canas.