El passat día 29 d’octubre «Es Diari» publicà una nota titulada «Se retoman las obras de la pasarela de Cala Corb cinco años después», dient «después de que las obras de la pasarela que debe unir Cala Corb i el Moll d’en Pons, en Es Castell quedaran paralizadas, ayer se volvió a ver movimiento en la popular cala... y se prevé que hoy (día 29) la retroexcavadora empiece a trabajar de nuevo».

En sol demà, dia 30, a la secció «Sorprende y no sorprende» es comentava «Que el sábado 19 algún vehículo aparcado en la calle de Cala Corb fuera multado cuando las vallas para los trabajos de la pasarela no se colocaron hasta el día 28».

Crec oportú emetre algunes consideracions, com ara:

1- L’usuari d’aquest cotxe va trobar damunt el parabrises una denúncia feta per un saig a les zero hores i vint i sis minuts d’un dissabte plujós indicant, textualment «no obedecer una señal de prohibición o restricción creando peligro u obstaculizando» i una observació «Señalización eventual por obras». És cert que al terra hi havia un senyal de trànsit tapat per un paper amb un avís que indicava que a partir del dia 14/10/2024 a las 08:00 HR (sic) no es podia aparcar per obres, obres que van començar dues setmanes més tard. La nota damunt paper aferrat damunt d’un senyal metàl·lic posat al terra acabava dient: «Muchas gracias por su colaboración» i quantificava aquesta col·laboració en 200 €, amb una reducció del 50 per cent si es pagava en un termini de 20 dies naturals.

2- Fet el corresponent full de descàrrega, argumentant la possible irregularitat de la denúncia, des de la no existència d’obres a la mitjanit d’un dissabte fins a la deficient il·luminació del senyal de paper escrit en una única llengua, se’l va informar que si es pagava dins el termini de 20 dies el recurs quedava anul·lat. Preguntant sobre el termini de resposta al recurs, la resposta va ser que depenia de la policia local, sense poder assegurar quan es produiria. Per tant, de la «colaboración» de 100 € no es pot salvar ningú.

3- Entenc que aquests 100 € serviran per complementar els 2.824,82 € que el denunciat ja aporta enguany com a contribuent a les arques municipals.

4- Com diu el títol d’aquest esquitx, convé avisar a altres incauts que hagin embocat per tal de que no se’ls quedi cara de babau. Per cert, quinze dies d’interval entre l’avís damunt paper i el recomençament de les obres després de cinc anys són un no res.