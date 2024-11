Ho és tot en el món del teatre a Menorca, o dit amb unes paraules, la dramatúrgia menorquina d’aquestes darreres cinc dècades no s’entén sense la feina i les aportacions de Pitus Fernández. Sempre amb la complicitat de Carme Periano, junts, emprenedors i audaços.

Per aquest motiu, el Consell de Menorca atorgà, el 2017, la concessió del Premi Maria Lluïsa Serra-Taula d’Or a Pitus Fernández, director de l’Escola d’Art Dramàtic de Menorca, i a l’actriu Carme Periano. Un guardó, proposat pel Cercle Artístic de Ciutadella, que va reconèixer la seva dimensió cultural en impulsar de distintes companyies de teatre, a més de les seves tasques innovadora, social i formativa.

L’escenari és l’espai natural on es mou i respira Pitus Fernández, autor de frases tan assenyades com «el teatre és passió i energia, però també preparació i dedicació» i «per fer bon teatre cal tenir abans una bona formació acadèmica».

Aquest dissabte, al Teatre des Born, Pitus Fernández va arriscar, i va vèncer, amb la direcció d’una obra de gran complexitat i moltes dificultats escèniques: «Edmond», coproduïda per Xàfec Teatre i La Clota.

L’autor, David Mamet, ens condueix, en un viatge atzarós, sense fre, cap a les profunditats del Nova York més obscur i la naturalesa més àcida de l’ésser humà. És una caiguda lliure als inferns que el protagonista confon amb la seva pròpia llibertat, en descobrir que «no és al lloc que li correspon» i que tota por sempre amaga un desig.

El nostre director ha comptat amb un repartiment d’extraordinària professionalitat i capacitat interpretativa, format per Aleix Rengel, Rodo Gener, Queralt Albinyana i Pedro Morlà. La música de Pere Pelegrí i l’escenografia -un espai auster i minimalista- configuren el so i l’arquitectura d’un muntatge que cal tornar a veure. Una proposta escènica plena de paradoxes i dilemes on l’espectador viu les emocions d’Edmond.