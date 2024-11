Les mateixes milers de persones que critiquen la celebració de Halloween en defensa de la cultura popular més propera, com la bunyolada o la castanyada de tota la vida, ara estan realitzant compres frenètiques. No passa un dia en què, anant a la feina o compartint amb les amistats, no s'esmenti alguna adquisició oportuna. Hi ha un plaer en gastar, les endorfines es disparen, és un sentiment comparable només a la recerca de l’oferta i la ganga als inicis del període de rebaixes d’antany, quan començaven de manera oficial en una data concreta.

Criticaven Halloween i després es disfressaven, fins i tot amagats rere una recaptació solidària. Monstres i zombis entre llaminadures, que feien molt mals ulls en un dia de dol nacional.

Avui és el divendres negre. Un dia com Halloween, inventat als Estats Units, estratègicament inserit posteriorment al Dia d’Acció de Gràcies, i que serveix per inaugurar oficialment el període de compres nadalenques. El Black Friday començà a celebrar-se a la dècada de 1950 a Filadèlfia. El terme va ser utilitzat inicialment pels policies de la ciutat per descriure el caos i les multituds que es produïen el dia després del Dia d'Acció de Gràcies, quan molts comerciants obrien les portes per a la compra de Nadal. No va ser fins a la dècada del 1980 que el terme es va popularitzar en l’àmbit nacional als Estats Units.

Som curiosos els humans, sempre cercant emblemes, títols, eslògans o petits invents per referir-nos als comptes dels comerços. Les ofertes que capgiren la caixa, amb el Black Friday que els passa de nombres vermells a negres gràcies al superàvit. Realment cal importar tantes modes americanes?

El Dia d'Acció de Gràcies no ens arriba, quan jo sempre he admirat la idea de menjar un gall d’indi farcit amb pilota, ou dur, olives i fruits secs, amb tothom al voltant d’una taula donant les gràcies per tot el que tenim. Aquest dia, no hi ha manera de festejar-lo.

El Black Friday s’allarga quasi tot el novembre, i les gangues s’han eixamplat gairebé a tot: electrodomèstics, roba, juguetes, mobles, bitllets aeris, hotels, productes i sessions de bellesa, o fins i tot una subscripció al diari.

El cas és que avui comença una mena de transformació social. L’ambient convida a la generositat i a la tradició de fer regals, ens bombardegen amb anuncis de mòbils, perfums i joguines, de llums i colors, que sembla impossible no deixar-se endur per la cursa de la ingesta moderada. La raó devora la mesura.

I vos he de confessar, que també he pecat. Aquest mes s’ha espatllat la cafetera, i li he regalat al meu fill un val de roba per gastar aquesta setmana, i que així se’n pugui comprar el doble. Per tant, les ofertes no m’han anat malament del tot.

Demà dissabte és el Dia Sense Compres. Aquesta iniciativa, també coneguda com Buy Nothing Day en anglès, es va començar a celebrar a principis dels anys 90 a Canadà i es va estendre ràpidament a altres països. La data varia segons el país, però sol coincidir amb l'endemà del Black Friday. L'objectiu del Dia Sense Compres és sensibilitzar sobre els efectes negatius del consumisme i promoure un estil de vida més sostenible i conscient. El celebrem?