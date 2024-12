Como pasa con casi todo cuando algo tiene éxito, que acaban por salirle hijos a tutiplén de ordinario siempre peor que el original. El 26 de noviembre en el Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia tuvo lugar la Gala Michelín. La guía Michelín, fue creada en el año 1900 por Andrés Michelín. En principio era una guía publicitaria de neumáticos. En 1920 se vende la guía y aparecen los restaurantes. Más tarde aparece la estrella para señalar los mejores restaurantes y en 1931 aparece la clasificación 1-2-3 estrellas. Aparte del elevado número de personas que trabajan en un restaurante con tres estrellas Michelín, resulta que un cocinero de uno de esos restaurantes cobra entre cinco y seis mil euros mensuales. Es frecuente que haya más trabajadores que clientes comiendo. Eso y unos productos de alta calidad hacen que comer, por ejemplo, en Casa Marcial (Aldea la Salgar, Arriondas, a 65 km de Oviedo) cueste 220 euros por su menú Cachucho. En Madrid o Barcelona, un tres estrellas Michelín puede superar los 300 euros. O sea, un matrimonio 600 euros. Vamos, lo propio para un mileurista. ¿Quién va una vez a la semana a comer a un tres estrellas Michelín? En el año 2020 se han inventado una especie de premio de consuelo con la estrella verde. El icono de este premio Michelín es un trébol verde y se otorga a los restaurantes comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. En el fondo eso acaba siendo un totum revolotum. Por otra parte tengo prisa en decir que me parece curioso que de las guías Michelín sea la restauración ubicada en la ciudad de Tokio la que tiene más estrellas del mundo. En el área metropolitana de Tokio hay más restaurantes que en toda Europa. En España es en la región vasca donde se ostentan más estrellas Michelín.

Fíjense lo llamativo del siguiente dato: en la Aldea la Salgar (Arriondas, Asturias), tienen 13 habitantes. Sí, sí, como lo oyen, 13 habitantes y acaban de recibir en su restaurante Casa Marcial la tercera estrella, lo que significa que no se le llena el restaurante con los vecinos si no con la gente que va ex proceso de afuera a comer a Casa Marcial. La Salgar pertenece a Arriondas, tiene 3.205 personas. En el restaurante que se llama el Corral del Indiano de Antonio Campoviejo, también tiene estrella Michelín. Con Campoviejo coincidí en el capítulo de entrega de credenciales como Cofrade de Honor del queso Gamoneu y en una conferencia sobre los quesos en restaurantes, hoteles y casas de comida. Personalmente mandé aviso telefónico al Consejo Regulador de Menorca para que alguien viniera a esta conferencia; no vino nadie. Lo comprendo a medias porque la cosa iba para un par de días y había que pagarse el viaje más la estancia y la comida en Asturias.

La primera estrella Michelín española fue para el restaurante de José Mari Arzak en el año 1972. Seis años más tarde recibiría la segunda estrella y en 1989 Arzak se convirtió en el primer restaurante español con las tres estrellas Michelín.

Permítanme terminar este trabajo nombrando a don Antonio José Candela que colecciona guías Michelín. Tiene 960 ejemplares de más de 40 países. Los tiene en una caja fuerte de un banco. No me extraña cuando alguno de esos ejemplares está valorado en cerca de 40.000 euros. El variopinto mundo del coleccionismo, como ustedes ven, también le ha llegado a la guías Michelín. Creo que el torero tenía razón cuando dijo: «hay gente pa tó».